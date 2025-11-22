54萬中國人怒退赴日機票！「南韓人反應」網笑翻
生活中心／李筱舲報導
日本首相高市早苗近日在國會強調「台灣有事即日本有事」，引發中國強烈反彈。隨著兩國外交緊張升級，中國多家航空出現大規模「赴日機票退訂潮」，取消量已突破54萬件。近期，粉專「不奇而遇Steven & Sia」分享了他們在南韓地鐵上聽到兩名南韓乘客討論此事，其中一人無奈地說：「所以現在他們都往韓國來了。」讓原PO站在一旁差點忍不住笑出來。
隨中日關係緊張局勢升溫，中國政府籲國人近期避免赴日，而南韓取代日本成為中國旅遊首選。（示意圖，與本新聞無關／翻攝自Pexels）
近日，中日關係因高市早苗發言陷入緊張，中國更呼籲國人近期避免赴日。據中央社報導，中國近期熱門旅遊地點已從日本變成南韓。而時常分享南韓旅遊資訊的粉專「不奇而遇 Steven & Sia」，也分享了一則在南韓地鐵上的小插曲，內文中表示：「剛剛在地鐵上聽到隔壁兩位韓國人聊天」、「A某說最近因為日本首相講的那些話，聽說中國人都不去日本玩了。」「B某說嗯……這好像不算壞事吧？」「A某說所以現在他們都往韓國來了。」「B某則回AC～（啊真好～）」。這段來自南韓人民的心聲，讓站在一旁的原PO差點笑出來，並表示，南韓人是真的直接在地鐵做起「國際局勢＝旅遊客源分析」。
南韓人對於「中國人都往韓國來了」的反應兩極。（示意圖，與本新聞無關／翻攝自Pexels）
文章一出，許多網友留言表示：「好好笑」、「大家都看得懂有默契不說破」、「AC~(可以想像得到表情）」、「韓國其實更排斥日本（歷史因素），對中國人反而歡迎些，比較級的」、「我也想改去日本，可是首爾機票買了」。但也有網友認為，中國觀光客回流南韓，對當地的經濟確實是有幫助的。
