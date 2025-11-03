54萬人追蹤！ 網紅猝逝死因成謎 粉絲.好友討真相

台北市 / 綜合報導

這名謝姓女網紅常在社群上分享生活點滴，吸引超過50萬人追隨，如今傳出不幸猝死的消息，不只粉絲不捨，她的經紀人跟好友們也紛紛發文要討真相。經紀人怒批黃明志，認為他的說法跟警方聲明完全不同，似乎在隱瞞什麼；謝姓網紅的好友也說，聯繫不上姐妹時就傳訊息給黃明志，但他裝死不回，直呼他根本心裡有鬼。而家屬目前悲慟不已，只希望真相能盡快水落石出。

謝姓網紅社群片段說：「穿這什麼樣子去打高爾夫球，也太不適合了吧。」社群上時常曬出影片，分享日常搞笑互動，擁有54萬粉絲的謝姓網紅，驚傳猝死消息，令大批粉絲不捨，謝姓網紅社群片段說：「妳怎麼又在吃，好吃嗎。」

廣告 廣告

馬來西亞媒體報導，警方在謝姓網紅飯店房內搜到疑似搖頭丸的毒品，且黃明志就在現場，雖然他發文聲稱與毒品無關，但謝姓網紅的經紀人提出質疑，謝姓網紅經紀人說：「警察報告都已經檢驗出來說，你全面有好像四種又還有五種，不管怎麼樣啦，就是身體有驗出有毒品就對了，這些東西都讓我會很懷疑是說，你這些事情都可以光明正大在那邊說謊，那你還有沒有其他事情在說謊呢。」

經紀人強調，黃明志的言論跟警方報告大相逕庭，質疑他有所隱瞞，也要求黃明志回答，疑似毒品的來源為何，是不是他提供的，是否曾要謝姓網紅服用，直說要揭穿所有謊言。

謝姓網紅經紀人說：「我動了各種人脈，透過想要這些，透過這些朋友們，合夥人們去聯絡他，結果他也都是沒讀沒回啊。」不只經紀人，謝姓網紅的友人也跳出來抨擊，直呼跟黃明志合作過，真的感到很羞恥，且他人也失聯根本心裡有鬼。

而針對外界質疑，為何經紀人沒跟著行程照顧好底下藝人，經紀人也回應，公司尊重藝人獨立跟自由，不會干涉他們私生活或活動，只能在職責範圍內盡可能提供保護，家屬得知消息後仍在震驚跟悲傷當中，只盼盡快找齊證據，拼出完整真相。

原始連結







更多華視新聞報導

「護理師女神」馬來西亞猝死！黃明志也在場 女方好友轟：以合作過為恥

疑「涉毒」捲網紅猝死案遭逮 黃明志：沒吸毒.等真相

網紅飯店猝逝「三大疑點」 黃明志喊冤：沒持毒也沒吸毒

