54萬張中國赴日退機票！日本性格男星上海見面會也不辦了：不可避免原因

娛樂中心／綜合報導

日本男星古川雄輝無預警取消上海見面會。（圖／翻攝自IG @IG@yuki_furukawa_hp）

日本新任首相高市早苗抗中挺台立場鮮明，日前進一步強化「台灣有事」說，讓中日政治緊張升溫持續延燒，除了利用觀光、福島水產品進口等多項反制措施，迫使日方收回言論外，也持續呼籲民眾暫勿赴日旅遊、暫停進口日本水產品，導致市場反應劇烈，同時也波及娛樂產業。

日本男星古川雄輝原訂於12月6日將在上海舉辦粉絲見面會，今（20）日晚間突於微博發文宣布取消活動，理由為「不可避免的原因」，並向粉絲致歉：「感謝大家一直以來的支持，期待未來能再次相見。」消息一出，立刻引發中國粉絲留言「太可惜了」、「中日關係害人無數」。

古川雄輝憑日劇《惡作劇之吻》而極速上位的古川雄輝，穩坐男神寶座（圖／翻攝自《惡作劇之吻》海報劇照）

37歲古川雄輝出道多年，憑藉《惡作劇之吻～Love in Tokyo》在亞洲擁有廣大人氣，是中日文化交流的代表性影視藝人之一。此次見面會原被視為疫情後，中日娛樂交流的象徵性活動，卻因政治氛圍急凍被迫喊卡，象徵雙方在民間互動層面的倒退。

據中國《澎湃新聞》統計，自11月15日以來，已有超過54萬張飛日本機票被取消，退票潮持續擴大，中方外交部14日也罕見以強烈措辭發出公告，呼籲公民「近期暫勿前往日本」，並警告「日本應立即停止挑釁性言論」。而中國航空公司除了祭出「免費退改」方案外，多家旅行社也宣布取消11月至12月所有赴日團體行程。這波制裁與輿論操作相互交織，連帶讓演藝圈成為政治風暴的首波受害者。

