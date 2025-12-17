54路搜索、一年羈押柯文哲 陳佩琪轟司法：丟臉到全世界

民眾黨前主席柯文哲涉入京華城案持續引發關注，其妻陳佩琪17日在臉書發文，針對近期開庭情況與司法運作提出嚴厲質疑。（摘自陳佩琪臉書粉專）

民眾黨前主席柯文哲涉入京華城案持續引發關注，其妻陳佩琪17日在臉書發文，針對近期開庭情況與司法運作提出嚴厲質疑，直言看了幾天出庭過程「實在很感概」，痛批司法彷彿成了一場比口才、比編故事的辯論賽，而非依據實質證據判斷有罪無罪。

陳佩琪質疑，京華城案是否涉及圖利、貪污，難道是靠辯論、靠「一張嘴」來定罪？她反問，法律不應該是以證據為基礎嗎？並諷刺地說，若真是比編故事，她身為35年資歷的小兒科醫師、三個孩子的母親，哄小孩的故事「絕對在行」，更以《三隻小豬》童話比喻，直言自己不可能相信「一心只想吃掉小豬的飢餓野狼」。

廣告 廣告

她也轉述幕僚說法指出，近日僅有公訴檢察官出庭，且「唱作俱佳」，不僅發言還搭配肢體動作，思維與證人林俊言「緊緊綁在一起」，對相關指控照單全收。她質疑，為何偵查檢察官未出庭說明，反而「躲起來」甚至另有升官安排，直言司法制度相當怪異。

陳佩琪進一步指出，相關案件涉及眾多搜索與羈押行動，卻是建立在臆測與推斷之上，「兵分54路」搜索後，將人羈押長達一年，最後卻在起訴書中看不到當初指稱的貪污事證，反而將大量指控資料流向媒體，讓當事人每日遭到輿論攻擊。她痛批，這樣的搜索與辦案方式，難道不是「騙票搜索」？並直言「全世界有哪一個國家，有這樣的執政黨、搞這樣的司法」，痛斥台灣司法「丟臉丟到全世界」。

針對公訴檢察官自稱「在自己的工作崗位上，努力把分內事情做好」，陳佩琪則以醫療專業反駁。她提到，柯文哲創建台大葉克膜團隊時，秉持「do things right，也要 do right things」的理念，強調再怎麼認真，如果方向錯了，病人仍然會死。她更直言，詐騙集團底下的人也都很認真工作，但關鍵在於「是不是做對的事」。

她也以醫療糾紛為例指出，院長將病患陳情送交醫療糾紛委員會研議，最後由委員會獨立決定補償金額，卻反被指控圖利，質疑這樣的法律邏輯荒謬至極。她強調，法律應講求證據，而非揣測、推斷，更不是比誰口才好。

最後，陳佩琪也提到近日觀看柯文哲「土城十講」的感觸，坦言夫妻在性格上有所不同，柯文哲選擇放下仇恨、願意原諒，但她自己「永遠牢記在腦海」，誓言會把這段經歷講到生命最後一刻。她也回顧過去一年來的煎熬，丈夫不斷被羈押、延押，抗告一再遭駁回，理由彷彿複製貼上，直言「監獄外面的人比裡面還痛苦」，這段被輕賤生命的折磨，將成為她永遠無法抹去的記憶。

★未經判決確定，應推定為無罪。

【看原文連結】