541坪展售空間轉譯時空記憶與傳統工藝，勾勒嶄新生活序章

傳統，是時間留下的記憶與工藝織就的紋理。廣州541坪的建築展售空間，將傳統與自然融入建築語言，並以前衛的金屬藝術為妝點。將過去、現在與未來摺疊共融，為每一位準屋主揭開新生活的暖身序章。



接待櫃台與交誼廳，師法自然環境，以大量木質為主材，在簡約留白的畫面中，局部以隔柵點綴，寬敞的空間瀰漫中式禪意。位於中央的交誼廳，以逐步下沉的橢圓形界定分野，象徵團圓與跨時代共融，彼此包容的寓意。



拾級而上，閱讀室天花以井然有序的木質展開，以繁複原理排列的隔櫃，輔以細膩的光影，彷彿內人尋味的人文端景，取書、閱讀讓文化底蘊走入日常。娛樂設施分為兒童遊戲區與動運空間兩部分，讓孩子與大人都能盡情享受生活。兒童遊戲區由金屬材質堆疊，有如穿越時空的過渡。球池空間則以幸福洋溢的色彩取代鮮豔色彩，穩穩地接住孩子們的熱情。揮桿練習區以大型屏幕讓使用者沉浸式體驗球場氛圍，讓生活動靜皆宜。



造型理念取自櫛比鱗次高樓的裝飾藝術，為交誼區與模型區的過渡。橢圓檯面烘托高聳樓層，隱喻對未來生活的展望與期待，而穿過格柵，一窺藝品，就像對未來新生活的期待。

