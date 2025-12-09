542旅心輔講座 提升官兵心理韌性

記者謝承宏／綜合報導

陸軍裝甲542旅日前辦理心輔講座，邀請救國團海外榮譽會長黃信凱講師授課，課程以「軍魂不滅，創造奇蹟」為主軸，結合魔術表演與自身的生命故事，分享在逆境中如何自我調適、奮發向上，並鼓勵官兵在軍旅生活中發揮團隊互助，彼此激勵成長，藉此強化心理韌性與部隊的凝聚力。

副旅長許上校指出，官兵心理韌性是維持部隊戰力的重要基礎，唯有情緒管理適當，方能在各項任務中保持最佳狀態，期勉官兵將講座內容運用於日常生活與工作，從調整心態、提升自我覺察到建立正向行動模式，建立更加穩健踏實的心理基礎。

裝甲542旅辦理心輔講座，強化官兵心理韌性。（542旅提供）