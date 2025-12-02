542旅無人機競賽 深化官兵專業戰技

記者葉軒瑜／綜合報導

陸軍裝甲542旅日前舉辦無人機競賽，由政戰主任徐上校主持。競賽採接力方式進行，各組參賽者須在有限時間內接續完成任務，考驗操控穩定度與臨場反應力，各參賽者在比賽中展現精準操控技巧，展現平時無人機操作的訓練成果。

徐政戰主任勉勵官兵，面對未來戰場，科技運用即是戰力之一，此次活動藉寓教於樂方式，讓官兵在輕鬆情境下熟悉科技裝備，進而提升無人機操作技能；期勉所有人勇於接受挑戰、樂於學習，以創意與專業迎接任務。