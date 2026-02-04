542旅砲兵營基地訓練 提升火力支援效能

記者陳彥陵／彰化報導

陸軍聯合兵種542旅砲兵營近日持續投入基地訓練，日前除實施「105榴砲原級校正射擊」，藉射擊檢驗提升射擊精準度，昨日也演練陣地佔領等課目，有效強化臨戰應變能力，進一步為後續實彈測考奠定扎實基礎。

542旅砲兵營基地訓練1月展開，期間針對砲兵專業戰技進行各項整備及密集訓練。其中，為強化火力支援效能，單位日前在陸軍砲兵部隊測考中心北岸陣地實施原級校正射擊，並採翼次射，期透過「平均彈著點法」分析各火砲初速誤差，藉以獲得最有效之炸點分布。

廣告 廣告

射擊前，為確保實彈安全及減少膛外因素影響火砲初速，測量班已先行完成「全部測地」作業，測得陣地中心、砲位座標、射向方位、方向基線方位及觀測所位置等定位定向諸元，以提供射指所作業使用；接續砲班成員進行陣地佔領、指揮所開設及彈藥結合等射擊前整備，待命實施射擊。

「射擊任務！」射指所下達射擊口令後，砲班成員齊聲複誦諸元，並同時完成水平及高低諸元裝定，二砲手同時將砲彈推進砲膛，「一砲，放！」發射手拉下火繩，砲彈瞬間衝出砲管；落彈後，觀測所觀測落彈位置與距離誤差，並回報射指所計算方向及高低修正量，將諸元下達給各砲班，反覆操作以求取最佳精度與射效，扎實提升火力支援效能。

此外，官兵也於昨日實施陣地佔領及變換，評估地形、掩蔽條件與射界配置，接續挺進班、砲班依序實施陣地佔領，「射、測、觀、通、砲」5大專長相互配合，演練「彈幕帶射擊」、「AFCS檢驗」、「平均彈著檢驗」及「目標轉繪」等課目，為後續實彈鑑測做足萬全準備。

聯兵542旅砲兵營日前實施原級校正射擊，藉逐發射擊檢驗，奠定實彈測考基礎。（記者陳彥陵攝）