543年紀錄重建 研究：顛覆「氣候越冷颱風越少」

（中央社記者陳至中台北15日電）有研究團隊整理橫跨543年的熱帶氣旋活動紀錄，發現處於「小冰期」的1650到1680年間，因「陸冷海暖」，反而是颱風最頻繁的時期，顛覆了「氣候越冷，颱風越少」的既有認知。

台灣師範大學永續管理與環境教育研究所副教授林冠慧、中央研究院院士王寳貫、台灣大學海洋中心助理研究員曾琬鈴、中研院環境變遷研究中心特聘研究員許晃雄等人組成團隊，整理了543年的熱帶氣旋活動紀錄，近日刊登於國際期刊「國家科學院學報」（PNAS）。

研究團隊整合了中國歷史文獻、氣候重建資料與現代儀器觀測記錄，成功重建西北太平洋自1368年至1911年的熱帶氣旋活動紀錄。

研究顯示，西北太平洋熱帶氣旋活動的高峰期，出現在1650至1680年間，正好對應17世紀的「蒙德極小期」（Maunder Minimum）。

林冠慧指出，「蒙德極小期」因太陽黑子活動顯著減弱，北半球陸地氣溫普遍偏低，是小冰期的重要階段之一。一般認為氣候轉冷應會抑制颱風生成，但研究結果卻呈現完全相反的趨勢。

林冠慧解釋，熱帶氣旋的活動強度與頻率，並非單純由氣溫高低所決定，而是受到更複雜的大氣與海洋交互作用影響，必須以長時間尺度觀察，不能只依據近代短期觀測資料下定論。

研究指出，「蒙德極小期」期間，東亞陸地氣溫顯著偏低，但來自珊瑚、沉積物與其他海洋代用指標的重建結果卻顯示，西太平洋海表溫度反而呈現異常偏暖狀態，形成顯著的「陸冷海暖」溫差。

團隊進一步推論，這樣的溫差結構可能強化夏季季風環流，增加低層水氣輸送與大氣不穩定度，進而營造有利於熱帶氣旋生成與發展的環境條件。

研究也發現，「蒙德極小期」期間每年颱風活動季節，較現今延後許多，反映當時大氣環流型態可能與今日氣候系統存在結構性差異。

這項研究的核心資料，來自中研院與國科會永續科學計畫資助的「歷史氣候資料庫」（REACHES）。王寳貫表示，REACHES資料庫的建立，使非中文背景的國際學者也能運用這些珍貴史料，促成真正跨文化、跨學科的氣候研究。

這項研究成果標題為「東亞在蒙德極小期期間的熱帶氣旋活動顯著增強」，論文刊登網址：https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2419759122 。（編輯：管中維）1150115