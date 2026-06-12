55原鄉祭典結合免費健檢 帶狀疱疹公費疫苗研議中
一年一度的原鄉豐年祭與歲時祭即將在6月底熱鬧展開，為了讓原民朋友在歡慶文化慶典的同時也能顧好身體，衛福部與原民會6月11日共同召開「健康給力、加持原力！」記者會，宣布將在祭典期間於55個原鄉推動原住民免費打疫苗、免費癌症篩檢。記者會邀請行政院長卓榮泰、衛福部長石崇良及疾管署長羅一鈞等人出席。
2024年原住民族的平均餘命為73.23歲，雖然與全體國民相比仍少了7.54歲，但相較於2006年相差9.41歲，這條「健康落差」的道路已經在逐步縮短。卓榮泰表示，政府未來不只著重疾病治療，更要透過在地醫事人才培育和遠距醫療，將預防照護的資源直接送進部落的健康文化站。
原民會政務副主委陳義信這次也擔任健康大使，他將二部會的合作形容為「空、陸戰」，衛福部提供醫療專業與豐沛資源作為後盾；原民會則化身陸軍深入各部落展開在地宣傳。陳義信補充，如果族人在熱鬧的祭典現場來不及完成篩檢或接種，雙方也已達成共識，會貼心地引導民眾至鄰近的衛生所就近辦理，預計在全國舉辦十餘場大型整合服務，讓健康照護真正貼近族人需求。
衛福部常務次長莊人祥提醒，許多癌症與慢性病如果能及早發現，不僅治療效果好，更能大大減輕家庭與部落的負擔。目前政府針對原住民族提供包括55歲以上原住民可公費接種肺炎鏈球菌疫苗，秋冬新冠與流感疫苗開打時列優先對象；20至44歲終身一次免費碳13尿素吹氣檢測；40至79歲終身一次B、C肝炎篩檢等。
記者會現場還出現有趣插曲，陳義信致詞時替原民喊話「拗」福利，希望將帶狀疱疹（皮蛇）疫苗納入公費項目。面對突如其來的爭取，羅一鈞透露最新評估進度。羅一鈞坦言，目前接種2劑帶狀疱疹疫苗自費約需1萬5000元，負擔成本遠高於現行所有的成人疫苗，即使政府想推動，也必須先爭取到足夠的經費。疾管署目前已經在進行成本效益評估，預計報告會在年底出爐。屆時會提交給衛福部傳染病防治諮詢會（ACIP）專家會議討論。
石崇良隨後補充，俗稱「皮蛇」的帶狀疱疹，確實容易對高齡或有特殊疾病的民眾造成極大困擾與痛苦。不過，未來的政策走向不見得是全民開打，也不一定就是一刀劃在65歲以上，到底哪個族群或年齡層最具有施打的成本效益，仍需要精準的數據討論。
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