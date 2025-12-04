55吋新電視開箱瞬裂！男控家樂福裝箱不慎怒求償...結果還倒賠

高雄鼎山家樂福外觀。翻攝官網

高雄陳姓男子去年在家樂福鼎山店購買一台要價2萬5900元的LG品牌55吋電視，返家開箱後勁發現螢幕破裂，提告要求家樂福解除買賣契約並返還價金。但法院審理時賣場提出監視畫面，證明新電視裝箱時螢幕完好，認定陳男無法證明螢幕破裂可歸責於賣方，判他敗訴，除了無法獲得退款，還需負擔全案訴訟費用共5048元。

陳男提告指出，去年4月10日他舉家到家樂福鼎山店購物，在電器用品區刷卡付清25900元買下這台電視機帶回家，但開箱插電檢查時卻發現螢幕全黑，且左下角及右上角都有裂痕。陳男認為，電視機螢幕毀損是因家樂福銷售人員裝箱不慎所致，隔日立即通知家樂福要求維修，但被拒絕，他當場就表明要解除買賣契約，並提告要求家樂福公司返還25900元全額價金。

家樂福方面則辯稱，當天陳男帶著一家大小來電購物，銷售人員在陳男選定結帳後，當著陳男及其家人的面，檢測電視機功能正常，隨後按照原包裝材料妥善裝箱交付給陳男攜回。依照《民法》第373條規定，買賣標的物自交付時起，風險即轉移給買受人，因此陳男不應以事後面板破裂為由解除契約。陳男也自承，從賣場將電視機搬到車上的過程並未出現任何沒有問題。

法院勘驗賣場提供監視畫面及陳男開箱影片，發現陳男將電視機自箱中取出、安裝上牆時，螢幕面板是平滑無裂痕的，但就在陳男將電視機「掛上牆壁的瞬間」（影片03：40至03：54秒），螢幕左下角及右上角才突然出現裂痕。

對此法院傳喚LG維修工程師到庭，他證稱，該電視機的裂痕起點是在「螢幕框架靠近中央點」，若是一般拿取，裂痕應靠近邊緣。工程師判斷，螢幕裂痕無法排除是在拿取機體時不慎按壓面板所致；另外，法院也囑託電器公會鑑定，確認外包裝紙箱和機體前面螢幕均「無撞擊痕跡」。

高雄地院審理後認為，陳男無法證明螢幕裂痕是在家樂福交付時即存在的瑕疵，或有任何可歸責於家樂福的疏失，因此其解約通知不生合法效力，請求退還價金的訴求也缺乏法律依據，應予駁回，判他敗訴。



