55年來最大規模！ 空巴召回6000架A320客機緊急維修

台北市 / 綜合報導

空中巴士公司28日發生約55年來規模最大的召回事件之一！空中巴士Airbus日前發布緊急適航指令，要求全球超過6000架A320系列客機因軟體安全疑慮進行檢修。我國籍航空公司共有67架A320與A321機隊受影響，民航局要求航空公司須在今(30)日上午8點前完成檢修作業。受到軟體更新時程影響，台灣虎航宣布明日將有多個往返日韓的航班延後。

全球的空中巴士都要暫時告別天空嗎？歐洲飛機製造商空中巴士發出緊急適航指令，全球超過6000架A320系列客機軟體，遭遇安全疑慮必須立即修復，民航局統計我國籍航空有67架A320A321航機，其中3分之1不受影響，民航局也下令今日上午8點前完成檢修，但大家預訂好的航班是不是會大亂呢？

廣告 廣告

昨(29)日的桃園機場長榮華航星宇航空櫃台，並沒有出現緊張的詢問航班人潮，這3家航空公司都表示會配合軟體檢修，但是調度後航班不受影響，而台灣虎航因為班機都是A320，今日多個航班將順延起飛，乘客說：「(班機)從2點多改到下午4點。」

台灣虎航發言人許致遠說：「確實A320機種是我們唯一的機種，目前避免衝擊的話，我們盡力調整，調整起來只有影響明天30日少數航班，整體後續航班不會再影響。」

目前台灣虎航至少有包括IT-632台中前往濟州島，等五個航班受影響延後，這也是歐洲空中巴士公司55年來規模最大的召回事件之一，下令立即召回6000架廣泛使用的A320系列客機修復，恰逢美國一年中最繁忙的感恩節周末，恐怕引發大規模營運混亂，勢必波及全球航班。

原始連結







更多華視新聞報導

波音737-800連2天出事 南韓全面檢查同型機

太陽閃焰可能破壞資料 空巴召回6000架客機維修

美客機半空中「襟翼部分脫落」 驚險降落目的地

