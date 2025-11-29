55年最大規模…空巴召回6000架A320 全球航班恐大亂

由於強烈太陽輻射危害飛行控制系統，必須立即修改軟體，空中巴士(Airbus)宣布召回6000架A320型客機，等同召回全球逾半數空巴，可能影響航空公司營運，而且適逢美國旅行最繁忙的感恩節後周末。

影響逾半A320 空巴道歉

路透報導，數周前A320超越波音737，成為全球交付量最多的商業客機，不料空中巴士28日向350多家航空公司發布召回令，數量創下55年史上最大規模，空中巴士表示：「對此造成的不便，我們深表歉意，除了與航空業者密切合作，並一貫把安全放在首位。」

廣告 廣告

異常飛控事件 導致召回

空中巴士表示，10月30日一架捷藍航空從墨西哥飛往新澤西州途中，突然失去高度快速下降，導致至少15名乘客受傷，所幸在佛羅里達州緊急降落，此事件凸顯強烈太陽輻射可能破壞飛行控制系統重要數據，除了聯邦航空管理局(FAA)展開調查，歐盟航空安全總署(European Union Aviation Safety Agency，EASA)亦於28日發布緊急命令要求強制修復。

強烈的太陽風暴現象，例如太陽耀斑、磁暴等等，可能導致飛行員失去對A320系列客機的控制，大約有6000架飛機需要維修並升級系統，佔空巴全球機隊的一半以上，以防類似捷藍航空的狀況再次發生。

數據顯示，目前全球約有1萬1300架A320系列飛機投入運營，包括6440架核心機型A320(1987年首飛)，擁有最多A320系列的前十大航空業有四家美國公司，包括美國航空(American Airlines)、達美航空(Delta Air Lines)、捷藍航空(JetBlue)和聯合航空(United Airlines)，另外中國、歐洲和印度航空公司也是A320主要客戶。

部分客機停飛 延誤大增

航空業者宣稱，將A320飛行數據軟體恢復至先前版本，過程簡單，但是飛機需要先修正才能再飛，航太顧問公司AeroDynamic Advisory合夥人史丹格爾(Mike Stengel)直言：「正值(美國)假期期間，在最普遍的飛機上出現這種問題的時機點非常不好。」

包括德國漢莎航空(Lufthansa)、印度靛藍航空(IndiGo)和英國易捷航空(easyJet)等多家航空公司表示，部分客機將暫時停飛以便維修；同時哥倫比亞航空(Avianca)已證實召回影響機隊逾七成營運，被迫暫停銷售12月8日之前機票。

盡管此次召回維修時間較短，許多飛機可以利用飛行空檔或夜間期間進行維修，不過業內人士表示，由於超過1000架飛機可能需要更換硬體，部分客機臨時停飛時間可能延長。

美航有480架A320型飛機，其中有209架受影響。修改需時約兩小時，多數可在28日就完成，少部分則在29日完成。美航預期可能出現航班延誤，但盡可能不取消。達美受影響的飛機不到50架。

更多世界日報報導

2.5萬標下日落區百萬宅？夫婦只買到一條無用土路

感恩節風暴來襲 打亂40州出行 中部和落磯山脈逾12吋降雪

MIT研究：AI已可取代美11.7%勞動力 相當於1.2兆薪資