55年歷史…內河碼頭廣場爭議噴泉 市議會拍板拆除

瓦揚庫爾噴泉已多年乾涸，成為了市區街心公園的擺設。（記者李怡╱攝影）

舊金山市議會13日以10比1表決通過，批准拆除位於內河碼頭輪渡大廈廣場（Embarcadero Plaza）、具高度爭議性的瓦揚庫爾噴泉 （Vaillancourt Fountain）。這座自1971年設立、重達710噸的混凝土公共藝術作品，未來將被拆解並暫時儲存，最長可達三年，其後不排除修復、重新設置，或正式退役。

市府表示，拆除噴泉是內河碼頭廣場整體重設計計畫的一環。該計畫總預算約3250萬美元，目標是改善市中心公共空間的安全性、使用動線與整體景觀，打造更符合當前城市需求的開放廣場。

廣告 廣告

瓦揚庫爾噴泉多年來因外觀、維護成本及安全疑慮引發兩極評價。支持拆除者認為，噴泉結構老化嚴重，維修費用高昂，且長期影響廣場使用；反對者則主張，該作品是舊金山公共藝術與都市發展史的重要象徵，不應輕易移除。

根據市府規畫，噴泉拆解後將由相關單位妥善保存，未來是否重新修復或另覓地點設置，仍有待進一步評估與討論。

市議會此次表決結果，也象徵市府在公共安全、城市更新與文化保存之間，做出階段性的政策選擇。隨著廣場重設計計畫逐步推進，噴泉去留後續發展，仍將持續受到市民關注。

更多世界日報報導

好市多熟食區新品上架 粉絲：終於等到這一天

全球最安全航空公司 第1名是這家 長榮排第8

花2500元做MRI告知健康無虞 他8個月後中風癱瘓怒告廠商