55歲中國大媽皮膚回春畫面曝！25歲男友揭「換血秘辛」

62歲「功夫皇帝」李連杰曾被目擊蒼老模樣，卻在近日突然回春變年輕，引發網路上流傳許多驚悚傳聞，聲稱李連杰疑似接受少林武僧「秋風」心臟移植，甚至全身貼有人造皮膚，看起來像重生一樣。不只器官移植的傳聞流出，日前更是有「以血返老還童」等陰謀論，且還有網紅在社群上大談換血技術，聲稱換血可以長出新的皮膚，引發網友熱議。





55歲中國大媽「皮膚回春」畫面曝光！25歲男友揭「換血秘辛」：會長新皮膚

中國55歲網紅紅「虞美人」拍片自爆自己每個月都會去換血。（圖／翻攝自微博）

近日一段影片在網上瘋傳，中國55歲網紅「虞美人」于文紅拍片表示，自己每個月都會施作一次換血，還指出換血技術事從 17至21歲男性血液中萃取「微囊泡」與「年輕蛋白」，每位捐血者能提供的量極少，因此要累積大量原料，才能供一人使用。而施做換血技術的費用高達 150萬到200萬元人民幣左右（約台幣700萬至900萬元），目前使用者以歐洲富豪為主，尚未在一般市場普及。虞美人還強調自己沒有違法，採用的血液皆來自18歲以上、合法捐血者。

55歲中國大媽「皮膚回春」畫面曝光！25歲男友揭「換血秘辛」：會長新皮膚

虞美人的25歲男友向網友展示兩人的手，強調換血之後會長新皮膚、變年輕。（圖／翻攝自X平台）

此外，55歲的她最近交了一位25歲的鮮肉男友，兩人時常拍片放閃，在其中一段影片中，鮮肉男友拉著虞美人的手與自己的手做對比，他表示「這是換血之後的手（虞美人的手），跟我一樣，有區別嗎，這是55歲的效果，不要老拿年齡來比」，一旁的虞美人秒接話，這個年齡在她的行業裡是加分項，「我徒弟恨不得我今年200歲」。鮮肉男友還強調，換血之後會變年輕，「我剛剛給大家比過了，換血之後會長新的皮膚，她55歲和我現在25歲的皮膚是一樣的、狀態是一樣的」。

55歲中國大媽「皮膚回春」畫面曝光！25歲男友揭「換血秘辛」：會長新皮膚

虞美人（左圖）稱自己之所以會這麼年輕是因為「換血技術」，鮮肉男友（右圖左）還力挺稱兩人「狀態都一樣」。（圖／翻攝自微博）





