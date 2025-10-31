55歲以上專屬活動 故宮「樂齡月」開15課程

▲2025故宮樂齡月行事曆。（圖／故宮提供）

[NOWnews今日新聞] 為響應重陽節，故宮博物院長年投入樂齡友善與終身學習，在10 月 28日至11月28日推出「故宮樂齡月」 活動，以「舒、心、雅、集」四項度策劃，推出15場講座、課程及工作坊。參加活動的學員除能獲得故宮55＋專屬小禮，並可免費參觀故宮，並且有語音導覽租借8折優惠。

主題月內容以「舒、心、雅、集」貫穿策劃，「舒」象徵身心舒緩，從文物汲取日常保健靈感；「心」著重情感連結與認知活化，透過回憶、故事與創作，延緩退化、深化文化記憶；「雅」延伸故宮美學，呼應古人「雅集」之風，將文人雅士相聚、吟詠詩文、議論學問，轉化為當代樂齡朋友的生活品味體驗；「集」寓意聚會共創，串聯醫療、社福、設計與創齡力量，促進跨代交流與社區連結。

廣告 廣告

今年樂齡月共15場活動，內容規劃三個面向：4場樂齡增能專題講座、8場自我探索連續型深度工作坊及3場院外合作身心靈互動課程。專題講座以文化療癒、音樂人文、體智能鍛鍊與生命回顧為主題。

工作坊以兩週連續課程深化體驗，設計從文字印記、共創劇場、園藝療癒到正念減壓等主題；院外活動則攜手臺北市立聯合醫院、臺北市信義老人服務中心及北投區清江社區發展協會，將典藏意涵延伸至生活與健康情境，擴大文化參與的可近性。

同時活動融合故宮精彩百年院慶特展，如「甲子劇場─集體共創工作坊」呼應特展「甲子萬年」，透過戲劇課，以一甲子的時間幅度，引導民眾回顧生命，將個人的記憶片段，轉化為眾人共享的文化記憶。

「歲月觀止－人生關鍵字雕版」則運用「皕宋－故宮宋版圖書觀止」特展元素，邀請大朋友用手親自刻下時光印記。豐富的活動讓樂齡民眾能在藝術氛圍中舒緩身心、活化認知，並將藝術美感轉化為日常能量。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

故宮三大特展迎百年院慶 這天延長開放、傍晚免費入場

故宮歡慶百年！攜手中華郵政發行「院慶郵票」 一次收下5件國寶

走進千年傳說！故宮即起推出「千年神遇－北宋西園雅集傳奇」特展