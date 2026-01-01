55歲公務人員能領退休金嗎？2026退撫法令適用新標準 29500元成關鍵數字

回顧去（2025）年朝野衝突不斷，上月中旬三讀通過的停砍公教年金案，行政院趕在跨年前赴憲法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分，加之財劃法不副署、總預算持續卡關，憲政大戰似乎一觸即發。而今（1）日是2026年元旦，許多新制上路，如勞工保險老年年金（勞保退休金）法定請領年齡上限已調高至65歲，日前曾警告停砍年金恐讓退撫基金缺口轉嫁全民的銓敘部，今也在臉書說明「公務人員退撫法令」新一年度適用標準。

2026年元旦起有多項新制上路，其中每月最低工資由新台幣2萬8590元調升到2萬9500元、每小時薪資從190元調高到196元，預估有240幾萬勞工有望受惠。銓敘部今說明，公務人員退撫法令新一年度適用標準，​配合最低工資（法定基本工資）提高為2萬9500元，而退休公務人員再任職務應停發月退休金，以及停辦優惠存款所定每月薪酬總額合計數標準，同樣提高為2萬9500元。

再者，公務人員身障無工作能力遺族，領取遺屬年金或月撫卹金條件，其平均每月所得不得超過的金額標準，也配合最低工資提高為2萬9500元。第三，一般公務人員退休領月退休金年齡今年起已進入65歲，其中「年資加年齡」指標數為90，基本年齡應滿60歲；危勞職務仍然維持為55歲加15年；原住民公務人員也仍然是60歲加25年。銓敘部提醒，115年度公務人員退休金計算基準為最後在職往前12年平均俸（薪）額。

上述提到，停砍公教年金休法之際，銓敘部曾示警，修法將造成退撫基金收支再度失衡，退撫基金的問題在於不足額提撥，若往前停止調降，公教基金用罄年度恐提早到3到4年，「後面錢就是不夠。」對於退休金隨著消費者物價指數（CPI）、現職人員調薪而調整，銓敘部長施能傑則說，可能會變成離退者比現職者拿得還多，「真的不可行」。

