55歲前、70歲後不建議驗？台灣攝護腺癌一半確診已晚期，PSA為何始終不普篩？

PSA常被用來檢測是否罹患攝護腺癌，但國健署日前發布新聞指出這項檢測可能導致過度診療，55歲以下、70歲以上不建議篩檢。真是如此嗎？

攝護腺癌已成為男性大敵。2022年，攝護腺癌高居台灣男性癌症發生率第3位，1年新增9,000多人，2024年死亡率更位居第6，一年有近2,000人死於攝護腺癌。

PSA（前列腺特異抗原）檢測在臨床上被視為檢測攝護腺癌的重要工具，然而，日前國健署卻發布新聞，引用美國預防服務工作組（USPSTF）的建議指出，55～69歲男性應在與醫師評估後，充分了解篩檢利弊，再決定是否檢測PSA；70歲以上男性則不建議進行篩檢。

國健署過去也曾援引國際資料，包括美國、歐洲、瑞典等，指出尚無充分證據顯示PSA檢測可有效降低攝護腺癌死亡率，反而可能因過度診斷與治療，影響患者生活品質，導致出現勃起功能障礙或尿失禁等副作用。

臨床上大量使用的PSA，對降低攝護腺癌死亡率沒有幫助嗎？55歲以下或70歲以上男性，真的不需要檢測PSA嗎？

PSA創造大量早期癌症診斷，但有引發過度醫療疑慮

PSA是一種由攝護腺腺體上皮細胞分泌的絲胺酸蛋白酶，主要功能是降低精液的黏稠度以利精子活動。正常情況下，血液中PSA濃度很低，但當攝護腺出現癌變、肥大或發炎時，血中PSA可能升高，因此PSA被廣泛應用於監測與追蹤攝護腺疾病，特別是攝護腺癌。

統計學顯示，PSA＜4的時候，罹患攝護腺癌的機會約10～15％，台灣多以PSA介於4～10之間做為積極追蹤檢查的標準，落入這區間有約20～30％機會是攝護腺癌，但需搭配精準診斷的工具，PSA超過20則罹癌機率攀升到一半左右。

台灣泌尿科醫學會理事長、三軍總醫院泌尿外科主治醫師查岱龍表示，1986年，美國食品藥物管理局正式認可PSA做為檢測攝護腺癌的生物標誌，並於1990年大量篩檢出攝護腺癌患者，讓攝護腺癌一舉成為美國發生率第1名的癌症，也持續一段時間讓美國攝護腺癌患者僅3～5％為第4期。

然而，攝護腺癌相當多樣化，有的進展緩慢、也有進展快速。不少攝護腺癌終其一生不會發病，病人即使得攝護腺癌，最終也不會死於攝護腺癌，因此出現PSA篩檢反而造成過度診療、甚至增加藥物副作用或手術併發症等潛在風險的疑慮。

再者，國內攝護腺癌初診斷年紀中位數，雖然逐漸從76歲下降至71歲，但仍是年齡偏長的癌症，再加上不斷有療效不錯的新藥出現，晚期攝護腺癌患者仍有2成可存活3～5年，標準化死亡率較許多癌症來得低。

「在國家資源有限下，往往會將普篩鎖定在相對年輕、疾病進展快、死亡率高的癌別，」查岱龍說。

PSA普篩效益遭質疑？醫師：對國家成本高、對個人卻能救命

不過站在搶救生命的角度，有醫師認為PSA仍有必要性。高雄長庚紀念醫院泌尿科主任羅浩倫表示，一篇發表於2025年《新英格蘭雜誌》、追蹤23年的歐洲多中心觀察型研究發現，每456人中就有1人可因PSA篩檢而避免死亡。從公衛角度來看，群體效益可能不大；但從泌尿科醫師、甚至病人個人來看，早期診斷、早期治療，挽救性命，在臨床上還是有其價值。

當PSA數值偏高時，羅浩倫解釋，醫師可評估進一步透過超音波、核磁共振、肛門指診、甚至切片等方式精準診斷，判斷是否需積極追蹤或進一步治療。

「早期篩檢並沒有錯，重點是避免過度治療導致的不必要副作用，」他強調，此時尋找有經驗、技術熟練的泌尿科醫師，就能儘早診斷出惡性且高期別的攝護腺癌，而且篩出早期病患、早期治療，更可以減少醫療、社會資源的花費。

台灣攝護腺癌晚期比例高，PSA篩檢怎麼做才對？

不過台灣男性警覺性低，發現時多半已是3期。「不同於美國的是，台灣確診攝護腺癌已是第4期的比率高達3成，若加上第3期，更高達半數以上，」查岱龍表示，台灣男性自我警覺意識不高，常忽略身體警訊或認為是自然老化，而疏於及早就醫檢查和診斷。

查岱龍和羅浩倫均建議，男性如果沒有排尿異常的症狀，如頻尿、夜尿、解尿困難、血尿或腎衰竭等，可如國健署及美國預防服務工作組的建議，55歲以上再評估接受PSA檢測，70歲以上則可視健康狀況及餘命，與醫師評估討論。

但如果已經出現症狀，不需年滿55歲、甚至70歲以上都應該進行PSA檢測，甚至若有攝護腺癌家族史，即使沒有症狀，也可提前至45歲至少接受1次PSA檢測，主要還是配合臨床表現和家族史來判斷。

查岱龍表示，衛福部雖然現階段沒有推動全國性攝護腺癌篩，或無症狀男性都接受PSA檢測的計劃，但持續鼓勵醫療研究團隊研議更好的方式，待更多實證醫學驗證，以進行更有效益的攝護腺癌早期篩檢及診斷。

