55歲劉爾金勤健身對抗肌肉流失 熱血宣言：要在舞台上燦爛到老

《最強的身體》全新一集迎來「最強50+男單」大叔逆襲戰，還有演藝圈「最強男團組」熱血參賽。資深前輩「泰坦TITAN」、新世代人氣男團「U:NUS」、「ALL IN 5」、「Saturnday」與「ARKis」同場較勁，不只是體能比拚，更引爆粉絲狂熱，長鏡頭、大砲一早卡位，只為捕捉鮮肉男神揮汗如雨的關鍵瞬間。

「最強50+男單」岑永康背負「不能輸」的壓力上場，原來兒子Ethan才剛在「最強星二代」組別中奪冠，身為老爸誓言不能丟臉。擁有豐富三鐵與馬拉松經驗的他氣場十足，自豪表示51歲在組內反而是「年齡優勢」，更毒舌幽默對對手喊話：「不要難過，只要回家多練一點，應該也是跟不上。」

55歲的劉爾金感嘆年過半百後肌肉流失明顯，為了能「在舞台上燦爛到80歲」開始重訓，幽默的他就算在健身房累到不行，還會問教練：「我是不是該講個包袱？」被笑稱是第一個把健身房當舞台的人。二度參賽的孫國豪則把比賽當成送給自己51歲的生日禮物，擁有空手道、賽車等多項運動背景的他霸氣嗆聲同齡對手：「記得穿成人紙尿片，讓你們嚇到屁滾尿流！」

本集另一大亮點是演藝圈「最強男團組」正面對決，還有《原子少年》學長學弟廝殺。ALL IN 5董哲瑋與吳承恩默契十足，哲瑋負責力量、承恩主攻速度，賽前更霸氣放話：「我們沒有拿過第一以外的名次。」兩人獨特的激勵口號也成為場邊亮點，每當哲瑋快撐不住時，承恩就大喊：「撐過去一下紅一年！」立刻逼出最後一波衝刺。 U:NUS蔡承祐搭配高有翔參賽，這次純粹想親身體驗兄弟們口中的「到底有多累」，也希望把運動帶來的正向能量與快樂傳遞給粉絲「UNi」。

面對年輕世代嗆聲，資深男團泰坦TITAN也不甘示弱，41歲的比利直言：「輸給30歲沒關係，但不要輸給40歲的，小心一點！」隊員漢之雖有特種部隊傘兵背景，卻在跑步項目吃盡苦頭，訓練到差點昏倒；隊長比利則自嘲最怕「面子問題」，擔心成績太差被網友酸，更怕隊友誤以為自己在比「男單」。

