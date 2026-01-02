55歲古天樂宣傳《尋秦記》驚傳送醫！同劇女星也操到：真的很累

古天樂傳為了宣傳《尋秦記》病倒送醫。宣萱（左起）、林峯。（圖／華映娛樂提供）

55歲香港男神古天樂主演的電影《尋秦記》近期在大陸、香港票房屢創佳績，而他也和同組演員不斷奔波各地宣傳活動。怎料，2日卻傳出身體不適病倒送醫的消息，令外界憂心不已。

據《香港01》2日報導，電影《尋秦記》劇組當天率領古天樂、林峯、苗僑偉、洪天明、宣萱等演員群一同到佛山為電影跑場宣傳。不過，有粉絲透過社群平台發文聲稱，古天樂住院了，缺席了今天的活動。

另外，也有在場的網友表示，「是的，我去看的那場，林峯一來就告說Daddy（指古天樂）抱病無法來宣傳。」另有網友透露，其實在前面的宣傳活動，古天樂還有戴著口罩現身，可是後面場次就沒再現身，僅剩下林峯、宣萱等人撐場。

其實為了宣傳《尋秦記》，近期以來所有演員都極力配合出席活動，就連女星宣萱都忍不住在社群上承認真的很累，「謝謝你，真的累，但累得很開心，你們都累，大家都保重身體」。可見密集的行程，已經對演員們造成不小負擔，盼藝人們能夠好好休息。

