55歲台女日本被捕！ 涉嫌外洩「半導體公司機密」

台灣籍女子在日本半導體公司任職期間，涉嫌外洩公司機密，遭日本警方逮捕。（示意圖／翻攝自unsplash）

一名任職於日本半導體公司的55歲台灣籍陳姓女子，疑似在離職前將公司重要機密外洩給同業競爭對手，行為曝光後，千葉縣警方依違反不正當競爭防止法，將陳女逮捕偵辦。

根據日媒《千葉電視台》報導，這名55歲台灣籍陳姓女子，居住在日本橫濱市，直到2024年7月仍在千葉縣一家半導體相關公司擔任營業課長。警方調查發現，陳女在辭職前夕透過電子郵件，將含有客戶名單、產品作業流程等重要資料，傳送給日同業公司。

警方指出，相關機密資料涉及客戶名單及製程細節，已對陳女原任職公司造成嚴重商業損害。偵訊時，陳女辯稱「我以為用電子郵件寄送資料沒關係」，並否認部分指控。不過警方認為，陳女的行為具有明確意圖，在離職前夕外洩資料，目的在於讓接收資料的競爭對手取得商業利益，因此依違反不正當競爭防止法逮捕陳女。

另外，報導也指出，陳女在2024年7月離職後，還曾在同年8月盜刷原公司信用卡，並於去年遭到逮捕起訴，目前案件仍在法院審理中。

