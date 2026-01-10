55歲台女日本被逮捕 涉嫌外洩前公司「半導體業務機密」

日媒報導，千葉縣警方近日逮捕一名任職於日本半導體相關企業的台灣籍女子。這名陳姓女子涉嫌將前公司的機密資料外洩給同業競爭對手，犯行曝光後遭警方以違反《不正當競爭防止法》逮捕。

一名在日的台籍女子涉嫌洩露前公司業務機密被逮捕。（示意圖／Pixabay）

根據《千葉電視台》報導，警方指出，居住於神奈川縣橫濱市的55歲台灣籍女子陳心彤，直到2024年7月都在千葉縣內一家半導體相關企業擔任營業課長。她涉嫌在辭職前夕，將包含客戶資訊的產品作業流程等電子檔，透過電郵傳送給日本國內的其他同業。

廣告 廣告

然而，陳心彤被捕後向警方辯稱，「並未意識到以電子郵件傳送這些檔案是不當行為」，並否認部分犯行。警方則研判，陳心彤是為了讓接收資料的同業獲取商業利益，才會在離職前洩漏業務機密，目前正在進行詳細調查。

另外，警方本月8日以詐欺嫌疑再度逮捕來自台灣、年齡分別為19歲與18歲的2名少年。2人涉嫌於去年12月，在新潟縣冒充成警察騙取一名8旬婦女高達800萬日圓的現金。數日後，2人再度以同樣手法在山口縣下松市作案被捕。警方調查過程中發現，他們也涉嫌參與了新潟縣的案件。

延伸閱讀

NBA/一場沒打就拿冠軍戒！雷霆新秀「戰勝睪丸癌」拚首秀

曾助宏國象奪冠！前CBA洋將久旺離世 享壽68歲

NBA/76人3巨頭聯手砍73分！輕取巫師 笑納本季第20勝