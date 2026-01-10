55歲台灣女在日本被捕！涉嫌離職前外洩「半導體業務機密」

國際中心／許智超報導

一名台灣籍女子涉嫌在日本離職前洩露公司機密。（示意圖／PIXABAY）

一名55歲的台灣女子任職於日本半導體公司，在擔任營業課長期間，將公司客戶資料寄給同業競爭對手，隨後離職，最終犯行被發現，遭千葉縣警方逮捕。不僅如此，該女子離職後竟偷刷公司信用卡，公司發現後報警，去年就因此案被逮捕起訴，目前案件仍在審理。

綜合《千葉日報》、《千葉電視台》報導，警方調查指出，這名住在橫濱市的55歲台灣籍陳姓女子，直到2024年7月都在千葉縣某半導體公司任職，警方查出她在離職前刻意透過電子郵件，將含有客戶資訊、產品作業流程等重要電子檔案寄給同業競爭對手。

廣告 廣告

報導指出，這些機密資料涉及客戶名單及製程細節，對原任職公司造成嚴重商業損害。面對警方偵訊，陳女辯稱「以為用電郵傳資料沒什麼不妥」，否認部分犯行。不過警方研判，陳女明顯是為了讓接受資料的同業公司獲取商業利益，才在離職前洩漏機密。

此外，報導提到，陳女先前就被抓到，2024年7月20日離職後，8月時還偷刷公司信用卡，被公司發現後報警，陳女去年就因此案被逮捕起訴，目前案件仍在審理。

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

習近平2027恐攻台？川普談台海「回答順序」藏威懾訊號 這句成關鍵

南韓重大車禍！高速公路「30車連環撞」 至少4人死亡

川普出手了！宣布：委內瑞拉將「上繳」5000萬桶石油給美國

白宮PO「FAFO梗圖」嗆馬杜洛！4字真實意思曝光 一票嗨喊：我愛川普

