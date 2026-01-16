55歲吳奇隆金髮凍齡回母校 輔大校長認證：紅遍亞洲也完全沒架子

吳奇隆返台領輔大傑出校友，親筆憶「美好的記憶都在這裡」。（翻攝自藍易振Threads）

永遠的「四爺」吳奇隆回台灣了！現年55歲的男星吳奇隆，昨（15日）現身母校輔仁大學，獲頒114學年度「傑出校友獎」，他以一頭帥氣金髮搭配黑色帽T的凍齡造型亮相，少年感十足，引發校園師生一陣騷動。輔大校長藍易振盛讚，吳奇隆雖是亞洲巨星，在校期間完全沒有明星架子，是學弟妹的絕佳榜樣。

吳奇隆近年演藝重心移往中國，此次返校領獎，氣色顯得相當紅潤，他在領獎之餘也不忘展現感性一面，親筆寫下卡片送給母校，感性告白：「珍惜在輔大的每一天，所有美好的記憶都在這裡。」

輔大校長藍易振則在Threads上分享兩人的合照，並透露體育系師長對吳奇隆的一致好評。據悉，吳奇隆當年就讀體育系時，雖然已是紅遍大江南北的「小虎隊」成員，但他在課堂上極其專注認真，不僅勤學且成績優異，更能與同學們打成一片，謙遜的態度讓校長深感佩服，稱其為「謙遜知恩的輔大人」。

事實上，吳奇隆在出道前曾是跆拳道與柔道的全國雙料冠軍，1993年考入輔大體育系，還與弟弟成為同班同學。藍易振校長同樣身為跆拳道選手出身，對此特別有共鳴，他指出，吳奇隆早期家中經商失敗、欠下巨債，但他憑藉運動員「吃苦當吃補」的堅韌毅力，在演藝圈不斷突破自我，從偶像歌手成功轉型為實力派演員。

藍校長強調，吳奇隆在《步步驚心》等作品中的卓越成就，完美詮釋了輔大追求「真、善、美、聖」的全人教育理念，這份獎項不僅表彰他的事業成就，更希望他的奮鬥故事能激勵學弟妹勇敢追夢。

吳奇隆領獎的照片曝光後，立刻引發網友熱烈討論。不少粉絲留言表示：「這才是我從小到大追的偶像，狀態維持得太好了！」、「沒想到四爺是輔大的，太驚訝了」、「運動員出身的韌性果然不一樣，演藝圈長青樹當之無愧」。





