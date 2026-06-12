55歲大咖天王無預警報喜！古天樂打破「都市傳說」 8月圓夢地點曝光

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古天樂無預警宣布開唱喜訊。翻攝kootinlok_louis IG

香港影壇天王古天樂近日在社群無預警發布拍立得風格短片，並留下「Stay Tuned」短短一句話，外界猜測是否將推出新歌、展開新計畫，甚至有人直呼「難道要開演唱會了？」古天樂賣關子說：「我猜一定是喜事！」如今答案正式揭曉，他宣布將於8月21、22日首度以個人演出形式登上香港紅磡體育館舉辦兩場Live Show，立刻引發歌迷暴動，摩拳擦掌準備搶票。

重返歌壇再續經典

古天樂近年雖以演員與電影人身分活躍幕前幕後，但其實早在千禧年前後便曾積極發展歌唱事業。2000年陸續發行《男朋友》、《樂天》等專輯，更憑藉〈天命最高〉、〈今期流行〉、〈男朋友〉及〈像我這一種男人〉等歌曲紅遍華語圈。其中〈天命最高〉更成為許多歌迷心中的經典代表作。

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2000年推出專輯《男朋友》期間，古天樂曾在高山劇場舉辦Mini Concert，之後便將重心轉往戲劇與電影發展。多年來不少粉絲始終期待他重返歌壇開唱，如今相隔26年，這個被外界戲稱為「都市傳說」的願望終於成真，也象徵他演藝生涯再度寫下新篇章。

古天樂無預警宣布開唱喜訊。翻攝古天樂微博

新歌專輯掀回憶殺

今年古天樂積極重返香港樂壇，不僅推出首張個人精選輯《天命最高 BACK TO THE PAST》，重新整理歷年音樂作品，更發表全新粵語單曲〈世紀大騙局〉，喚起許多歌迷的青春回憶。消息曝光後獲得大批支持，也成為促成此次紅館演出的重要契機。

雖然外界好奇古天樂是否擁有足夠歌曲撐起完整演唱會，但據悉此次並非傳統個人演唱會形式，而是結合音樂與交流元素的Live Show。除了演唱歷年代表作外，也將邀請多位合作多年的演藝圈好友擔任嘉賓，透過音樂與觀眾分享一路走來的故事與回憶。

宣傳照暗藏巧思

配合演出消息公開，古天樂同步曝光全新宣傳照，以證件照概念呈現不同表情與狀態，展現幽默又具個人特色的一面。據了解，團隊曾考慮過其他場館，但最終仍決定選擇紅館作為演出地點，希望在最具代表性的舞台上，與歌迷近距離互動。

從當年推出唱片跨足樂壇，到如今以歌手身分重返舞台，古天樂不僅完成多年來未竟的音樂夢，也讓無數陪伴他走過影視與歌唱歲月的粉絲，終於等到這場期待已久的重逢。

古天樂無預警宣布開唱喜訊。翻攝kootinlok_louis IG



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