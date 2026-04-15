55歲女三餐吃「1物」養胃！反害半夜痛醒：超級地雷食物

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記者施春美／台北報導

營養師邱世昕表示，對於胃食道逆流的患者，稀飯會讓胃酸逆流症狀加劇。（示意圖／翻攝自Ingimage）

根據統計，台灣平均每4人有1人有胃食道逆流的問題，且一般人多認為「生病要吃白粥」，但營養師邱世昕表示，若是胃食道逆流的患者，稀飯反會讓胃酸逆流症狀加劇，是「飲食地雷」！若要真正養好胃，第一招是改吃固體食物，第二招為補足蛋白質。

營養師邱世昕在其臉書表示，一名55歲女子有胃食道逆流問題，近一個月三餐吃稀飯配青菜，本以為助消化、可養胃，未料，晚上胃酸逆流更加惡化，導致半夜痛醒。

為何吃粥反傷胃？邱世昕說明如下：

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1. 刺激胃酸且排空太快

稀飯含有大量水分，過多水分會刺激胃分泌更多胃酸。另因粥較軟爛，消化速度太快，當食物已至小腸，大量胃酸還留在胃中，反而對胃壁造成更大的傷害。



2. 缺乏咀嚼與體積壓迫

吃稀飯容易讓人不自覺就直接吞入，導致咀嚼次數減少，這使胃在短時間內被塞入大量富含水分的澱粉，胃的體積瞬間被撐大，直接壓迫到其上方的下食道括約肌（賁門）」，酸水就容易外溢，往上衝進食道。

邱世昕提供「護胃防逆流」的飲食方式：

1. 改吃固體食物，飯菜乾濕分離：

「好消化的固體食物」最不傷胃，因此應改吃白飯或糙米飯，並放慢速度多咀嚼。此外，吃飯時勿配湯或飲料，應將喝湯跟喝水的時間，挪到飯後30~40分鐘。

2. 補足蛋白質鎖緊賁門：

胃和食道交界處的賁門是「肌肉」，若只吃稀飯配青菜，缺乏優質蛋白質建材，此處的肌肉會越來越無力，導致無法關緊。

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