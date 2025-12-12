55歲女停經1年「突然又來了」！欣喜以為回春 醫師一看嚇到：是癌

更年期停經後突然又開始流血，是正常現象嗎？婦產科醫師鄭丞傑在節目《醫師好辣》分享，曾遇到一位55歲的女性來求診，對方自述在停經1年多後忽然又開始有些微出血，原以為是月經重新來潮，怎知檢查後才發現竟是罹癌！

鄭丞傑醫師敘述，這位女性原本已停經1年多，某天卻突然發現又流了一點血，但只持續不到5天就結束，跟以前的月經比起來血量不多。她當下懷疑：「難道是回春了？」之後果然又流血了幾次，但一樣天數都很短，而且間隔時間不固定，短則半個月，有時長達兩個月。

雖然覺得奇怪，但這位女性心想「更年期不就是亂經嗎」，加上平時有食用蜂王乳的習慣，得知曾有人吃蜂王乳後重新來月經，便自己認定是身體「回春」，沒有把症狀放在心上。然而就這樣過了半年，經期還是一樣凌亂無規律，她最終忍不住就醫檢查，想了解問題出在哪裡。

醫師幫病患檢查子宮內膜，驚覺異常。（圖片來源：YouTube 醫師好辣）

鄭丞傑醫師替她檢查，一看也嚇一跳：「妳的內膜已經快2公分！」他指出，一般正常子宮內膜厚度不會超過0.5公分，即使是有在吃藥補身體的人，達到1公分也已經很厚，像這位個案達到2公分的情況顯然不正常。於是他為患者做了子宮內膜刮搔術，最後確認罹患內膜癌。

患者得知真相時非常吃驚：「我以為我是身體變好回春，怎麼現在變成癌？」鄭丞傑醫師解釋，更年期指的是「從有生育能力到沒生育能力的過程」，如果已經超過1年沒有來月經，那就代表進入「停經期」，這時候再來月經就是不正常。如果自覺不太對勁，建議最好就馬上去看醫生，儘早找出問題來。

