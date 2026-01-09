55歲女星左眼受傷…突「發炎流膿」被嚇慘！

娛樂中心／翁莉婷報導



55歲女星于子育（原藝名琇琴）自出道後曾發表過六張專輯，在主持、電視劇、舞台劇等方面表現出色，是一位多才多藝的全方位藝人，更是演藝圈中少見的「三金（金鐘、金曲、金馬獎）入圍者」。今（9）日她在社群上發布1張照片，內文提到前2天左眼球因傷口而發炎流膿，並透露目前眼睛的狀況，讓許多網友感到十分心疼。





于子育非常親民，常常和粉絲分享日常大小事。（圖／翻攝自IG＠uju0719）





女星于子育（原藝名琇琴）在演藝圈打拼多年，2020年曾以《俗女養成記》嘉玲媽一角，將婦女多個面向表現十分到位，榮獲金鐘最佳女配角，也曾以電影《孤味》同名主題曲，入圍金馬獎最佳原創歌曲。于子育平時雖工作繁忙，但也不忘在社群平台和粉絲分享生活近況，今（9）日她在IG發布1張照片，照片中可以看到她頭戴1頂白色針織毛帽、戴著圓框眼鏡，平易近人的模樣，整體打扮看上去十分休閒。





于子育眼睛受傷的消息讓許多粉絲十分擔心。（圖／翻攝自臉書「于子育（琇琴）」）





此外，于子育在文中提到「前兩天因左眼球有傷口，導致發炎流膿狀況已逐漸好轉，感謝大家的關心」。同時她還寫下「從小眼睛就很好的我，確實是被嚇到了，畢竟眼睛的疾病不可逆！目前眼睛狀況好轉許多，也沒有不正常的分泌物，有乖乖按時點藥水跟眼藥膏，也會複診追蹤檢查」，更呼籲大家都要保護好眼睛，避免受傷了後悔來不及。





原文出處：55歲金鐘女星「左眼球發炎流膿」有傷口！突PO文曝「最新近況」：確實被嚇到

