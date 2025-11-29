55歲女腎功能如90歲老人！元凶竟是天天吃保健食品

一名55歲女性患者案例，該患者沒有糖尿病、高血壓等慢性疾病，腎功能卻退化至如同90歲老人，已達慢性腎衰竭第三期。經追查發現，患者連續5年每天服用十幾種保健食品，才導致腎臟功能嚴重受損。

一名55歲女性連續5年每天服用十幾種保健食品，導致腎臟功能嚴重受損。（示意圖／Pixabay）

腎臟科醫師洪永祥在臉書粉專中指出，這位55歲女性在體檢時發現腎絲球過濾率僅剩45分，相當於90歲老人的腎功能水平，被診斷為慢性腎衰竭第三期。讓醫師感到困惑的是，患者並無糖尿病、高血壓、痛風、腎絲球炎或多囊腎等常見導致腎功能衰退的疾病，卻出現如此嚴重的腎功能損傷。

經過詳細詢問後，患者從包包中拿出十幾瓶來自不同國家的保健食品，表示自己已經持續服用這些產品長達5年之久。洪永祥解釋，這些保健食品多為大劑量、高度加工、高蛋白、高磷鉀的產品，正是造成她腎臟快速衰退的主要原因。醫師建議患者立即停止服用這些保健食品，並遵循多喝水、適度運動及按時服藥的醫囑。令人欣慰的是，僅僅一個月後，患者的腎絲球過濾率就回升至60分，腎功能明顯改善。

洪永祥強調，保健食品本質上就是加工食品，若使用不當可能對腎臟造成傷害而非補益。（示意圖／pixabay）

洪永祥強調，保健食品本質上就是加工食品，若使用不當可能對腎臟造成傷害而非補益。他特別提醒民眾注意五大保健食品地雷：首先是「當成藥物，放棄醫師處方」，有些患者擔心西藥傷腎而停藥，轉而服用網路推薦的天然保健食品，反而可能導致腎功能惡化；其次是「成分隱藏高磷、高鉀或高蛋白」，對腎功能不佳的人特別危險。

第三項地雷是「天然草藥暗藏傷腎因子」，許多草藥與天然成分都有研究報告指出可能造成腎臟損傷，最著名的例子是含馬兜鈴酸的中藥，曾引發嚴重的腎衰竭與腎癌事件。

許多草藥與天然成分都有研究報告指出可能造成腎臟損傷，最著名的例子是含馬兜鈴酸的中藥。（示意圖／Pixabay）

第四是「製程與品質不良，暗藏隱憂」，製造標準不佳的保健食品可能含有鉛、鎘、砷等重金屬，以及塑化劑、農藥殘留，甚至添加未標示的處方藥物，對腎臟造成直接或累積性毒害。最後是「保健食品與處方藥產生交互反應」，許多保健食品會改變藥物代謝或影響藥物在血中濃度與效果，導致藥效減弱或副作用增加。

針對正確服用保健食品，洪永祥醫師提出五點建議：優先選擇有第三方檢驗的產品；不要認為保健品越多越好；服用一段時間後應檢查肝腎功能，尤其是腎臟功能不佳的患者；若能從天然食物獲取相同營養素，應盡量選擇當令食材；正在服用其他藥物的民眾，一定要與醫師討論評估風險與效益。

