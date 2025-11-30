55歲女腎臟像90歲！醫揪主因「保健品害的」魚油也中鏢

記者蔣季容／台北報導

婦人天天吃10幾種保健食品，吃了5年腎臟出事了。（示意圖／翻攝自pixabay）

保健食品不是吃越多越好！腎臟科醫師洪永祥分享，一名55歲的女病患已有慢性腎衰竭第三期，就像一顆90歲的老腎臟，原來她連續5年每天吃10幾種來自各國品牌的保健食品。洪永祥點名保健食品5大地雷，若是吃錯了可能護腎不成反傷腎。

洪永祥在臉書指出，門診一名55歲的女病患，腎絲球過濾率降到只有45分，就像是一顆90歲的老腎臟，已經是慢性腎衰竭第三期。她既沒有糖尿病、高血壓、痛風、腎絲球炎、多囊腎等常見慢性腎衰竭的原因，原來是她天天吃10幾種來自各國品牌的保健食品，已長達5年，全是大劑量、高度加工、高蛋白高磷鉀的保健品。洪永祥開立藥物，並囑咐她停用保健品、多喝水，一個月後回診，她的腎絲球過濾率竟回復到60分。

廣告 廣告

洪永祥表示，把「保健品」當成藥物，放棄醫師處方，是最常見的地雷，某些補充品或草藥沒有足夠證據能改善慢性腎病如腎功能下降速度、尿蛋白；且若患者自行停用可以延緩腎衰竭的處方藥，反而會讓病情惡化。此外，成分隱藏高磷、高鉀或高蛋白不適用於腎友，購買前看成分表，若看到「磷酸鹽（phosphate）」、「磷酸二氫鹽」或模糊的「添加劑」，要特別小心，應選擇低磷鉀、低蛋白、腎友專用的通關密語。

洪永祥提到，看似天然的草藥，其實可能暗藏傷腎因子。多種草藥與天然成分皆有報告會造成腎損傷（nephrotoxicity），最著名的例子是含有馬兜鈴酸（aristolochic acid）的中藥，曾引發嚴重的腎衰竭與腎癌事件。再來是「製程與品質不良暗藏重金屬、污染物與標示不實的隱憂」，洪永祥舉例，很多人吃魚油護腎，反而傷了腎，許多大型魚處在食物鏈後端，重金屬尤其是甲基汞含量過高，長年服用當然傷腎。

洪永祥也提醒，許多保健食品會改變藥物代謝或影響藥物的血中濃度與效果，導致藥效變弱或副作用增加。腎友通常同時服用降血壓藥、糖尿病藥、抗凝血藥或利尿劑，這些藥物與保健食品發生交互作用會有明顯臨床風險。例如某些草本保健品可能改變血鉀、利尿或抗凝藥效果；使用複方草本時，與處方藥之間的互動風險尤其難以預測。

更多三立新聞網報導

68歲榮民醒不來了⋯女兒「點頭器捐」救5家庭 替父圓英雄夢

比綠茶更能瘦！「1飲料」喝完能量消耗飆10％ 還能抗發炎

護腎又抗發炎！醫大讚1蔬菜 抗癌含量「多綠花椰菜50倍」

跆拳道國手驚爆「10年罹2癌」！化療披戰袍勇奪銀牌

