55歲女鐵人遭「鯊魚襲擊」拖下海！夫目睹全程心碎：她就在我眼前

55歲女鐵人福克斯（Erica Fox）在情人角沙灘（Lovers Point）游泳時遭鯊魚襲擊死亡。圖／翻攝自Google街景、《New York Post》

美國加州近日發生一起驚悚命案。55歲女三鐵選手福克斯（Erica Fox）與丈夫凡勒塞爾（Jean-Francis Vanreusel）及友人到海邊游泳時，疑似遭鯊魚襲擊，福克斯當場失蹤，丈夫無奈眼睜睜看著妻子被鯊魚拖入水中。歷經長達一週的搜尋，福克斯的遺體最終在距離失蹤地點約40公里處被尋獲。

根據《衛報》、《紐約郵報》等外媒報導，55歲的福克斯上週與丈夫凡勒塞爾（Jean-Francis Vanreusel）及10幾名友人在加州情人角沙灘（Lovers Point）游泳，豈料福克斯出發就遭鯊魚攻擊，隨後失蹤。

鯊魚嘴裡疑似有「人類遺體」！女鐵人夫目睹心碎一幕

一名目擊者事後向警方通報，表示疑似看見一隻鯊魚叼著人類遺體下潛深海中，當地警方隨即展開大規模的搜救行動，不過經歷15小時、155公里的地毯式搜索仍無果，最終於22日暫停搜救。

凡勒塞爾回憶事發當下，心有餘悸地說，他僅游在妻子身後不到100公尺處，只能眼睜睜看著妻子被鯊魚攻擊後拖入水中。

正當眾人萬念俱灰下，27日案情迎來曙光，加州消防員宣布在聖塔克魯茲（Santa Cruz）的達文波特海灘（Davenport Beach）南邊發現一具遺體，當地警方第一時間表示，該名死者的真實身分未知，會加速進行調查。

不過福克斯的父親則證實，死者就是女兒，凡勒塞爾也說，死者身上手錶、防鯊手環（Shark band），也能證明妻子身分。

「從游泳中富足身心靈」！女鐵人多年友人發文哀悼

福克斯的媒體友人魯賓（Sara Rubin）上週在《蒙特雷縣週刊》（Monterey County Weekly）撰文哀悼，表示福克斯20多年前開始，每週日都會和友人到情人角游泳，也從游泳中得到身心的滿足，時隔20多年，至今仍保持這樣的習慣，可能已經游了超過數千公里，「她與太平洋建立了一種深刻的親密關係，不是通過研究或觀察它，而是通過一次又一次地投入其中」。

魯賓也說，福克斯相當清楚在有鯊魚的海域游泳的危險性，「我反對把此事定義成襲擊意外，這件事情要告訴我們『這些都是動物的天性』」。

28日，凡勒塞爾和已故妻子的游泳俱樂部其他成員，在情人角海岸線舉行了紀念步行活動，福克斯的父親形容，女兒是一個富有同情心、善良的人，熱愛游泳，曾參加過多次鐵人三項比賽，包括一年一度的「逃離阿爾卡特拉斯」（Escape From Alcatraz）挑戰賽，如今卻在最愛的大海中不幸喪命，讓人相當不捨。

據悉，加州沿海潛藏著多種鯊魚，不過鯊魚攻擊人類事件並不常見，過去75年加州也僅發生16起鯊魚襲擊致死案件。



