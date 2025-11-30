55歲女「愛吃保健品」腎臟宛如90歲！5大地雷曝光 魚油也上榜

醫師江永祥提醒，保健食品就是加工食品，吃錯補充品可能不是補，而是害。示意圖／翻攝自Pixabay

吃保健食品要小心！醫師江永祥在臉書粉專「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」中發布貼文，表示亂吃保健食品可能比不吃還要傷腎，他表示，「保健食品就是加工食品，吃錯補充品可能不是補，而是害」。

醫師江永祥在臉書粉專發文，表示大家聽到家人腎功能下降，可能會推薦各種保健食品，雖然腎友每次驗血，腎絲球過濾數字就像是成績單，當然會希望靠著保健食品加分。但江永祥表示，腎友的體質跟飲食限制，亂吃保健食品，可能比不吃還更傷腎，保健食品就是加工食品，吃錯補充品可能不是「補」，而是「害」。

55歲女長期吃保健品 宛如90歲腎臟

江永祥分享一個病例，一名55歲的大姊體檢報告的腎絲球過濾率降到只有45分，就像是一顆90歲的老腎臟，已經有慢性腎衰竭第三期。檢查過後發現，她沒有糖尿病、高血壓、痛風、腎絲球炎、多囊腎等常見慢性腎衰竭的原因。江永祥起初不明白為何腎臟還是衰竭得特別快，直到病患主動展示平常在吃的保健食品，醫師才發現問題是出在天天吃的保健食品上。

江永祥指出，大姊拿出的10幾瓶保健食品中，有很多大劑量、高度加工、高蛋白高磷鉀的產，而且大姊服用長達5年。醫師表示「這些或許是腎臟衰退的原因，我除了開些藥物給她，請她務必多喝水多運動，並暫停攝取這些營養品，一個月後回診，她的腎絲球過濾率竟回復到60分」。

5個腎友常見的「保健食品地雷」

1、把「保健品」當成藥物，放棄醫師處方：

這是一個最大最常見的地雷，很多人心想西藥超傷腎副作用多，不如吃天然補充品。結果停藥改吃網路上推薦的複方草本或天然保健食品，對腎友來說，這樣的選擇風險極高。

醫師指出，臨床試驗與系統性回顧顯示，某些補充品或草藥沒有足夠證據能改善慢性腎病如腎功能下降速度、尿蛋白；而且若患者自行停用已被證實可以延緩腎衰竭的處方藥（例如降血壓藥、降蛋白尿藥物等），反而會讓病情惡化。

建議保健品與處方藥可同時使用，若想加吃某種補充品，不要自行停掉醫師開的藥。可以在下次門診讓醫師評估風險益處。

2、成分隱藏高磷、高鉀或高蛋白——適用於一般人不適用於腎友：

醫師指出，腎友體質與飲食限制不一樣，腎友常被醫師提醒要限磷、限鉀、限蛋白。比如說高蛋白粉、雞精蜆精等適用於一般人，但腎友就相對高風險。很多加工的保健食品，尤其是蛋白粉、多種維他命片、即溶沖泡包，含有高磷的添加劑或高鉀配方，而「標示成分」有時只寫成一般名稱，例如「磷酸鹽」或「食品添加劑」，消費者不易發現。

至於無機磷，如食品添加的磷酸鹽，被腸道高度吸收，容易推高血磷，對慢性腎衰竭病人有害，跟血管鈣化、心血管風險與骨代謝問題有關。另多篇綜述研究指出，控制膳食中可吸收磷，尤其是添加物來源，是管理慢性腎衰竭的重要一環。

他建議購買前看成分表，若看到「磷酸鹽」、「磷酸二氫鹽」或模糊的「添加劑」，要特別小心。選擇低磷鉀、低蛋白是腎友專用的通關密語，必要時把產品成分拍照帶到腎臟科或腎臟營養師判讀。

3、看似天然的草藥，其實可能暗藏傷腎因子：

江永祥表示，「天然代表安全」是個常見迷思。事實上，多種草藥與天然成分皆有報告會造成腎損傷。最著名的例子是含有馬兜鈴酸的中藥，曾引發嚴重的腎衰竭與腎癌事件。

此外，某些植物或其活性成分，例如某些蒽醌衍生物、鹼類、或其他生物活性化合物，已被動物或臨床報告與急性或慢性腎損傷連結。這些風險在沒有醫療監測的情況下更容易被忽略。

他建議對於不清楚來源或未經嚴格安全性試驗的草本複方要格外謹慎，若產品宣稱「古方祕方」、「特效護腎」尤其要懷疑其安全性。建議直接問腎臟科或合格中醫師，草本成分有沒有被報導會造成腎臟問題？有沒有相關毒性或長期追蹤研究？

4、製程與品質不良暗藏重金屬、污染物與標示不實的隱憂：

至於很多人吃魚油護腎，可能反而傷了腎，許多大型魚處在食物鏈後端，重金屬尤其是甲基汞含量過高，長年服用當然傷腎。江永祥指出，保健食品說穿了就是一種加工後的加工食品，保健品的原料、製造過程與第三方檢驗非常重要。

江永祥表示，製造標準不佳的產品可能含有重金屬，如鉛、鎘、砷等，還有塑化劑、農藥殘留、或黑心添加未標示的處方藥物，曾有案例在「減重」或「壯陽」產品中檢出未標示藥物，或過多的食品添加劑，如甜味劑、防腐劑、香精色素、賦形劑等，對腎臟造成直接或累積毒性。系統性回顧顯示，環境重金屬暴露如鎘、鉛與腎功能下降風險有關；另有研究指出市售補充品中偶見重金屬超標或標示不實。

他建議優先選擇有第三方檢驗的產品。若服用後出現不明原因的過敏不適或肝腎功能變差或血液檢查異常，應馬上停止不要服用。

5、保健食品與處方藥的交互反應：

許多保健食品會改變藥物代謝或影響藥物的血中濃度與效果，導致藥效變弱或副作用增加。腎友通常同時服用降血壓藥、糖尿病藥、抗凝血藥或利尿劑，這些藥物與保健食品發生交互作用會有明顯臨床風險。

舉例來說，某些草本保健品可能改變血鉀、利尿或抗凝藥效果；使用複方草本時，與處方藥之間的互動風險尤其難以預測。多項研究與調查顯示，CKD患者中草藥使用的盛行率不低，且有實際發生交互作用的病例。

因此建議列出目前所有處方藥與非處方藥，包括維他命、草本、保健粉包，並在拿新保健品前跟腎臟科醫師或藥師說清楚，陳述在吃處方藥，詢問保健品是否會跟它們互動，切勿只問網友或看廣告。

小心！醫揭腎友使用保健品「3原則」

1、保健品良莠不齊也不如處方藥般嚴謹，並沒有做過三期臨床實驗，任何保健品吃超過三個月一定要檢查肝腎功能，若有任何異常務必暫停。

2、保健食品的營養素如果可以每天從天然食物補充足夠，天然當令當季的食材還是優先選擇。

3、保健食品務必根據身體需求與疾病去聰明選擇，並不是越多越好。

生物科技發達的現在，要善用保健食品的優點避掉保健食品的地雷，腎友的地雷更多，要根據本篇的務實建議，正確使用保健食品，祝大家都能正確使用保健食品腎臟健健康康。



