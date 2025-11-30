55歲女「愛吃保健品」腎臟宛如90歲！5大地雷曝光 魚油也上榜
吃保健食品要小心！醫師江永祥在臉書粉專「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」中發布貼文，表示亂吃保健食品可能比不吃還要傷腎，他表示，「保健食品就是加工食品，吃錯補充品可能不是補，而是害」。
醫師江永祥在臉書粉專發文，表示大家聽到家人腎功能下降，可能會推薦各種保健食品，雖然腎友每次驗血，腎絲球過濾數字就像是成績單，當然會希望靠著保健食品加分。但江永祥表示，腎友的體質跟飲食限制，亂吃保健食品，可能比不吃還更傷腎，保健食品就是加工食品，吃錯補充品可能不是「補」，而是「害」。
55歲女長期吃保健品 宛如90歲腎臟
江永祥分享一個病例，一名55歲的大姊體檢報告的腎絲球過濾率降到只有45分，就像是一顆90歲的老腎臟，已經有慢性腎衰竭第三期。檢查過後發現，她沒有糖尿病、高血壓、痛風、腎絲球炎、多囊腎等常見慢性腎衰竭的原因。江永祥起初不明白為何腎臟還是衰竭得特別快，直到病患主動展示平常在吃的保健食品，醫師才發現問題是出在天天吃的保健食品上。
江永祥指出，大姊拿出的10幾瓶保健食品中，有很多大劑量、高度加工、高蛋白高磷鉀的產，而且大姊服用長達5年。醫師表示「這些或許是腎臟衰退的原因，我除了開些藥物給她，請她務必多喝水多運動，並暫停攝取這些營養品，一個月後回診，她的腎絲球過濾率竟回復到60分」。
5個腎友常見的「保健食品地雷」
1、把「保健品」當成藥物，放棄醫師處方：
這是一個最大最常見的地雷，很多人心想西藥超傷腎副作用多，不如吃天然補充品。結果停藥改吃網路上推薦的複方草本或天然保健食品，對腎友來說，這樣的選擇風險極高。
醫師指出，臨床試驗與系統性回顧顯示，某些補充品或草藥沒有足夠證據能改善慢性腎病如腎功能下降速度、尿蛋白；而且若患者自行停用已被證實可以延緩腎衰竭的處方藥（例如降血壓藥、降蛋白尿藥物等），反而會讓病情惡化。
建議保健品與處方藥可同時使用，若想加吃某種補充品，不要自行停掉醫師開的藥。可以在下次門診讓醫師評估風險益處。
2、成分隱藏高磷、高鉀或高蛋白——適用於一般人不適用於腎友：
醫師指出，腎友體質與飲食限制不一樣，腎友常被醫師提醒要限磷、限鉀、限蛋白。比如說高蛋白粉、雞精蜆精等適用於一般人，但腎友就相對高風險。很多加工的保健食品，尤其是蛋白粉、多種維他命片、即溶沖泡包，含有高磷的添加劑或高鉀配方，而「標示成分」有時只寫成一般名稱，例如「磷酸鹽」或「食品添加劑」，消費者不易發現。
至於無機磷，如食品添加的磷酸鹽，被腸道高度吸收，容易推高血磷，對慢性腎衰竭病人有害，跟血管鈣化、心血管風險與骨代謝問題有關。另多篇綜述研究指出，控制膳食中可吸收磷，尤其是添加物來源，是管理慢性腎衰竭的重要一環。
他建議購買前看成分表，若看到「磷酸鹽」、「磷酸二氫鹽」或模糊的「添加劑」，要特別小心。選擇低磷鉀、低蛋白是腎友專用的通關密語，必要時把產品成分拍照帶到腎臟科或腎臟營養師判讀。
3、看似天然的草藥，其實可能暗藏傷腎因子：
江永祥表示，「天然代表安全」是個常見迷思。事實上，多種草藥與天然成分皆有報告會造成腎損傷。最著名的例子是含有馬兜鈴酸的中藥，曾引發嚴重的腎衰竭與腎癌事件。
此外，某些植物或其活性成分，例如某些蒽醌衍生物、鹼類、或其他生物活性化合物，已被動物或臨床報告與急性或慢性腎損傷連結。這些風險在沒有醫療監測的情況下更容易被忽略。
他建議對於不清楚來源或未經嚴格安全性試驗的草本複方要格外謹慎，若產品宣稱「古方祕方」、「特效護腎」尤其要懷疑其安全性。建議直接問腎臟科或合格中醫師，草本成分有沒有被報導會造成腎臟問題？有沒有相關毒性或長期追蹤研究？
4、製程與品質不良暗藏重金屬、污染物與標示不實的隱憂：
至於很多人吃魚油護腎，可能反而傷了腎，許多大型魚處在食物鏈後端，重金屬尤其是甲基汞含量過高，長年服用當然傷腎。江永祥指出，保健食品說穿了就是一種加工後的加工食品，保健品的原料、製造過程與第三方檢驗非常重要。
江永祥表示，製造標準不佳的產品可能含有重金屬，如鉛、鎘、砷等，還有塑化劑、農藥殘留、或黑心添加未標示的處方藥物，曾有案例在「減重」或「壯陽」產品中檢出未標示藥物，或過多的食品添加劑，如甜味劑、防腐劑、香精色素、賦形劑等，對腎臟造成直接或累積毒性。系統性回顧顯示，環境重金屬暴露如鎘、鉛與腎功能下降風險有關；另有研究指出市售補充品中偶見重金屬超標或標示不實。
他建議優先選擇有第三方檢驗的產品。若服用後出現不明原因的過敏不適或肝腎功能變差或血液檢查異常，應馬上停止不要服用。
5、保健食品與處方藥的交互反應：
許多保健食品會改變藥物代謝或影響藥物的血中濃度與效果，導致藥效變弱或副作用增加。腎友通常同時服用降血壓藥、糖尿病藥、抗凝血藥或利尿劑，這些藥物與保健食品發生交互作用會有明顯臨床風險。
舉例來說，某些草本保健品可能改變血鉀、利尿或抗凝藥效果；使用複方草本時，與處方藥之間的互動風險尤其難以預測。多項研究與調查顯示，CKD患者中草藥使用的盛行率不低，且有實際發生交互作用的病例。
因此建議列出目前所有處方藥與非處方藥，包括維他命、草本、保健粉包，並在拿新保健品前跟腎臟科醫師或藥師說清楚，陳述在吃處方藥，詢問保健品是否會跟它們互動，切勿只問網友或看廣告。
小心！醫揭腎友使用保健品「3原則」
1、保健品良莠不齊也不如處方藥般嚴謹，並沒有做過三期臨床實驗，任何保健品吃超過三個月一定要檢查肝腎功能，若有任何異常務必暫停。
2、保健食品的營養素如果可以每天從天然食物補充足夠，天然當令當季的食材還是優先選擇。
3、保健食品務必根據身體需求與疾病去聰明選擇，並不是越多越好。
生物科技發達的現在，要善用保健食品的優點避掉保健食品的地雷，腎友的地雷更多，要根據本篇的務實建議，正確使用保健食品，祝大家都能正確使用保健食品腎臟健健康康。
更多鏡報報導
東南亞洪災釀600死人數還在上升！斯里蘭卡全國1/3斷水斷電 泰醫院停屍間塞爆
網軍偷偷帶風向！「簡單4招」分辨假帳號 貼文1現象超可疑
正義戰神雙標？他曝黃國昌夫妻1事：沒生小孩竟成被剝奪權利的原罪
其他人也在看
55歲女腎臟像90歲！醫揪主因「保健品害的」魚油也中鏢
保健食品不是吃越多越好！腎臟科醫師洪永祥分享，一名55歲的女病患已有慢性腎衰竭第三期，就像一顆90歲的老腎臟，原來她連續5年每天吃10幾種來自各國品牌的保健食品。洪永祥點名保健食品5大地雷，若是吃錯了可能護腎不成反傷腎。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
別再喝「這類飲品」！哈佛大學證實：恐讓早死風險增9％
現代人飲食精緻化，出現許多「超加工食品」，像是含糖飲料、蛋糕或是火腿等，雖然好吃，卻容易造成身體損害，甚至可能導致過早死亡！腎臟科醫師江守山指出，政府應該嚴厲打擊這類食品，因為根據研究分析，這類食品被推估與約14％的過早死亡有相關性。此外，哈佛大學追蹤證實，經常飲用含糖飲料會讓風險增加約9％！三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
女星狂喝「1飲品」慘糖尿病前期！醫喊：它是澱粉加糖
藝人唐玲2019年被診斷出罹患胃癌第四期，歷經8次化療，最近她坦言，她4年前就盡量少喝甜的飲料，但每天都喝大杯的燕麥奶咖啡，最近進入糖尿病前期，因此，自此後只喝黑咖啡。醫師邱筱宸表示，燕麥奶的主要熱量來源是碳水化合物（澱粉與糖），且液體吸收快，升糖指數高。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
中國老翁「便秘10多天」腸道堵死！口腔突「噴出1物」醫搖頭了
國際中心／巫旻璇報導中國廣東深圳一名高齡男子長年深受便秘折磨，一直沒有特別在意，直到近日腹部脹痛到難以忍受，被家人緊急送往醫院，才驚覺病情已惡化。醫療團隊檢查後發現，他並非單純便秘，而是因為罹患乙狀結腸癌導致嚴重腸道阻塞，必須立即動手術，未料在麻醉插管的過程中，由於腸道完全被穢物塞死，導致腸內容物逆流至胃部，最終從口腔溢出。民視 ・ 1 天前
腳潰瘍遲遲未好！電子業女主管罹糖尿病傷口竟「半個棒球大」險截肢
罹患糖尿病竟險截肢。59歲的電子業女主管陳女士的糖尿病控制不佳，導致足跟潰瘍難改善，傷口一度有「半個棒球大」且深可見骨，曾被醫師建議膝下截肢，讓她焦慮萬分，後來到亞東醫院治療，經「血循再灌流」手術合併脂肪幹細胞治療，再加入PRP（自體血小板生長因子）輔助，成功保住足部、避免截肢危機，並重拾自力行走能力。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
煮錯害營養流光！高麗菜護胃、防癌 譚敦慈揭「2關鍵」健康加倍
高麗菜熱量低，還富含纖維質，有助於排毒、護胃。「無毒教母」譚敦慈提醒，高麗菜含有「維生素U」，幫助保護胃黏膜，但烹煮若過於高溫，恐破壞營養素，建議料理時將高麗菜切得細一些、稍微放置幾分鐘，有助硫化物釋出，且烹煮不要過頭，以保留完整營養。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
唐玲挺過4期胃癌重生 4年每天喝「1飲料」讓血糖狂飆
鬼門關前走一遭！女星唐玲2019年罹患胃癌第4期，她挺過8次化療與兩次重大切除手術，終於成功抗癌。今天（11／30）唐玲以大使身分出席「2025抗癌健康嘉年華派對」，在松菸4號倉庫開講，第一次公開這幾年與病魔共存的心路歷程，不過她也提到這4年每天都喝「1飲料」，讓她血糖狂飆，甚至罹患糖尿病前期。太報 ・ 11 小時前
43歲女頭暈確診腎臟病末期！「睡覺同時洗腎」成功找回生活節奏
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】43歲黃女士3個月前因「天旋地轉」嚴重頭暈，送至衛福部彰化醫院急診，遭診斷為末期腎臟病，必須馬上住進加護病房洗腎。在病危之際，她一度選擇傳統的血液透析方式洗腎。後來在病情穩定後，她因無法每週頻繁往返醫院洗腎，與醫師討論血液透析與腹膜透析的特性後，改採腹膜透析（Peritoneal Dialysis, PD）方式，利用晚上睡覺時間，在家完成治療，讓洗腎融入生活，成功兼顧生活彈性與健康。 「血透vs.腹透」洗腎怎麼選？醫：關鍵在「醫病共享決策」 負責收治病例的彰化醫院副院長陳殷正表示，一般的洗腎患者多透過血液透析，也就是每週到醫院3次，使用機器交換毒素和水分，另一種洗腎方式是採腹膜透析，主要是自行在家，操作導管清潔及透析藥水進入腹腔，交換毒素和水分後，再將藥水引流出來。 因大部分患者怕自行操作腹膜透析過程有疏失，陳殷正副院長指出，多數患者還是會選擇到院進行血液透析。不過，他提到，腹膜透析因為可自行決定洗腎時間，如果可以透過「醫病共享決策」，讓洗腎者與醫師一起參與治療過程的討論與決策，是可行的治療方式。 從血液透析轉夜間腹膜透析 找回工作與生活彈性 彰化醫院腎臟健康醫療網 ・ 1 天前
訪日突感冒怎麼辦？ 染病旅客揭「神救援」就醫開藥
日本流感疫情提前爆發，單周通報病例數暴增至19萬6895人，20歲以下年輕族群占比高達80%！有民眾在日本旅遊期間突然重感冒，發現一項便利的線上看診服務，可直接與會說中文的醫師視訊看診並取得處方藥，費用僅約新台幣2000元起，比到日本診所看診便宜一半。醫師分析，此波疫情迅速升溫可能與A型H3N2病毒「K分支」多處基因變異有關，民眾應儘速接種疫苗做好防護。TVBS新聞網 ・ 13 小時前
41歲瘦護理師無三高竟中風！睡眠不足、壓力成隱形推手
現代人工作繁忙，生活壓力大，中風不再是中老年人的專利。一名41歲護理師身材纖細、無三高，卻因頭痛一個月就醫，診斷為腦中風，長期勞累和睡眠不足是主因。中天新聞網 ・ 21 小時前
它是功能性食物！降血糖、血壓、血脂、護腸道：趕快吃起來
火龍果給人「高纖、低熱量」的印象，但營養師薛曉晶表示，研究已證實，紅肉火龍果的健康效益驚人！從血糖、血脂、慢性發炎，到心血管健康與腸道菌相平衡。紅色火龍果富含膳食纖維、鎂、磷、鐵等礦物質含量，都勝於白肉品種，且因富含多酚、類黃酮及甜菜紅素等植化素，都是超強抗氧化劑。她建議，民眾今天就開始食用！三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
口交、親吻會不會傳染？醫師拆解HIV「真正的風險行為」
【健康醫療網／記者陳靖安報導】每年12月1日為「世界愛滋日」，旨在提升大眾對HIV的認識並強化防治意識，呼籲社會以更友善的態度面對感染者。光田綜合醫院感染科羅仕傑醫師表示，近年台灣愛滋治療已大幅進步，HIV不再是不治之症，只要及早檢測並接受抗病毒治療，多數患者都能像一般人一樣工作生活，甚至達成「U=U（愛滋病毒量測不到＝傳不出去）」的目標，大幅降低傳染風險。 HIV通報數量整體下降 單次未驗得病毒「非」不會傳染 羅仕傑醫師指出，台灣近年HIV通報數量整體下降，其中以25至39歲本國籍男性仍為最大宗。臨床觀察顯示，新確診者年齡略有下移，年輕族群比例上升，但晚期才就醫的個案仍存在，顯示及早篩檢與介入的重要性。 他提醒，容易忽略自身風險的族群包括年輕男男性行為（MSM）、有性病史者，以及異性伴侶為HIV陽性的人。許多人誤以為「只要有一次驗不到病毒就不會傳染」或「將口交、親吻視為零風險」。羅仕傑醫師說明，U=U的前提是病毒量需持續低於200copies/mL，才能透過治療有效避免性行為傳染；而深吻與日常接觸本來就不會傳染，但民眾常因此忽略真正需要防護的情境。 暴露前、後預防性公費投藥 定期篩檢健康醫療網 ・ 15 小時前
這水果超威！抗發炎、護心臟、護腸道：吃了2小時後見效
蔓越莓常與「泌尿道健康」劃上等號，營養師薛曉晶表示，近年研究顯示，它也能抗發炎、保護心血管健康及腸道菌相平衡上。她並表示，近年來的科學研究證實，真正有助益的是「天然蔓越莓全果、純蔓越莓汁，或經過標準化的全果粉」，而非市售添加香料、果糖的蔓越莓飲品。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
年輕人罹大腸癌變多！醫曝童年時期染「這細菌」改變DNA 吃1物有助對抗突變
大腸癌連續21年高居十大癌症死因前3名，近年更有明顯「年輕化」趨勢。腎臟科醫師江守山表示，最新研究指出導致年輕族群罹患大腸癌，可能與童年時期因食物中毒染上「大腸桿菌素」有關，導致DNA遭改變。鏡報 ・ 13 小時前
蔓越莓能治尿道炎？泌尿醫揭「正確吃法」：錯了慘得糖尿病
泌尿道疾病發生率頗高，坊間常聽聞蔓越莓汁可降低泌尿道感染的風險，泌尿科醫師陳鈺昕表示，近年研究發現，由於市售蔓越莓汁含糖量高，要達到有效預防的效果，反而會使糖尿病等慢性病的風險上升，民眾應選擇未加糖的原汁，或服用蔓越莓萃取物的補充品。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
獨家／健保給付「億元罕藥」惹議！醫師、網友轟：壓縮其他病的健保資源
天價罕病藥明（12/1）起納入健保給付！「芳香族L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症（AADC缺乏症）」基因治療藥物，每劑要價近1億元，預估第一年使用人數13人藥費約13億元。對此，各界看法兩極。有醫師認為，「健保花費一億元讓7歲死亡，變成20歲死亡，值得嗎？」但也有醫師認為，AADC罕病者是因為運氣極差所致，「健保理應救助這種誰都可能倒楣罹患的疾病！」三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
肚子凸非單純脂肪！研究：「大網膜」是癌細胞最愛的棲地
許多人體重未變但肚子卻越來越凸，可能不只是單純的脂肪問題，人體腹腔內的「大網膜」是一塊位於肌肉與腸子間的脂肪組織，雖然外觀似普通脂肪，實際上卻是腹腔內關鍵的「健康轉運站」。中天新聞網 ・ 1 天前
常當成胃炎拖到變胃癌！ 醫搖頭：常被誤認為消化不良
胃癌長期位居國人十大癌症死因之一，2024年已奪走約2,200條性命，其中男性發生率約為女性的兩倍，早期常無明顯症狀，若出現食慾不振、上腹悶痛、體重減輕、黑便或吞嚥困難等警訊，應立即就醫檢查。中天新聞網 ・ 14 小時前
部落訪友誤食「大花曼陀羅」 5人集體出現幻覺險丟命
屏東霧台鄉昨(29)日傍晚，有5位民眾到部落要找朋友，結果途中要採集假酸漿葉煮來吃，卻誤採有毒的大花曼陀羅，吃下肚後，開始出現幻覺、精神恍惚等不適症狀，警消獲報後連夜摸黑趕往救援，還好5人後來症狀都有...華視 ・ 13 小時前
秋冬鼻塞、乾癢咳不停？醫教你分辨「過敏」還是「血管型」鼻炎
【健康醫療網／記者陳靖安報導】每到秋冬交替，氣溫忽冷忽熱、早晚溫差拉大，鼻塞、流鼻水、耳悶、喉嚨乾癢與反覆咳嗽等問題明顯增加。國泰綜合醫院耳鼻喉科統計，每年10 月至隔年 2 月間，過敏性鼻炎與鼻部問題就診量會增加超過 1.5 倍，許多人因此睡不好、白天工作專注力下降。對此，王文弘醫師指出，秋冬溫差常超過 10 度，使鼻腔血管反覆收縮、擴張，鼻黏膜因此更加敏感。再加上空氣乾燥、懸浮微粒增加，讓鼻腔與喉嚨容易乾癢不適；室內空調或暖氣也會使濕度下降，進一步誘發鼻炎與咳嗽。 過敏性與血管運動性鼻炎 症狀相似但治療不同 王文弘醫師說，許多患者長期鼻塞卻搞不清楚原因。過敏性鼻炎是免疫系統對花粉、塵蟎等過敏原反應，常出現清水鼻涕、打噴嚏與眼癢，過敏原檢測多為陽性。血管運動性鼻炎則與自主神經調節有關，症狀以鼻塞為主，與溫差、氣味、酒精或壓力相關，檢測結果通常為陰性。 治療上，過敏性鼻炎以藥物、鼻噴劑與免疫治療為主；血管運動性鼻炎藥物效果有限時，可考慮「後鼻神經消融術」，以冷凍或射頻能量調節鼻腔神經反應，手術約 30 分鐘、隔天即可正常生活，6 個月改善率可超過八成。 日常保養關鍵：環境、保暖、清潔與健康醫療網 ・ 13 小時前