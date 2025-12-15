55歲婦腎臟老如90歲！醫揪「保健品5大地雷」魚油吃錯也中
腎臟功能出問題，千萬別急著找「護腎神藥」。腎臟科醫師洪永祥在臉書分享，一名55歲婦女健檢發現腎絲球過濾率（eGFR）掉到45分，已屬慢性腎衰竭第三期，腎臟年齡形同90歲，讓人看了都倒吸一口氣。（編輯推薦：不只吃鹹才傷腎！缺鋅加快腎功能退化，掉髮疲倦10大「低鋅」警訊速查）
排除糖尿病、高血壓等常見元兇後，真正的兇手竟是她包包裡那十幾瓶、來自各國的保健食品，而且一吃就是5年！這些產品多半含大劑量成分、加工添加物、高磷與高鉀，悄悄拖垮她的腎功能。醫師要求她全面停用並調整生活方式後，短短一個月再回診，腎絲球過濾率竟回升到60分，腎臟狀況明顯改善。
洪永祥醫師提醒，保健食品不是人人都能隨意補，別忘了避開「5大保健品地雷」：
地雷一：把「保健品」當成藥物，放棄醫師處方
這是最常見的錯誤觀念。臨床試驗顯示，某些補充品缺乏改善慢性腎病的證據，若因此擅自停用醫師開立的降血壓或降蛋白尿藥物，病情反而會惡化。（編輯推薦：別讓腎臟功能老得比你快！台灣人10大傷腎習慣你中幾個？）
腎臟科醫師林軒任也分享案例，曾有患者深信「西藥傷身、天然最好」，拒絕配合治療，才短短5年，腎絲球過濾率就掉到末期腎病邊緣，錯失不用洗腎的黃金期。因此，千萬不要自行停藥，就連保健品也要先問醫師。
地雷二：成分隱藏高磷、高鉀或高蛋白
一般人適用的高蛋白粉、雞精、蜆精，對腎友來說可能是負擔。洪永祥醫師解釋，許多加工保健品含有高磷添加劑或高鉀配方，且標示常以「磷酸鹽」帶過，這類無機磷容易被腸道吸收，推高血磷，增加血管鈣化與心血管風險。
因此在購買前務必詳閱成分表，若出現「磷酸鹽」、「磷酸二氫鹽」等字眼要特別小心，最好選擇標示低磷鉀、低蛋白的腎友專用產品。
地雷三：看似天然的草藥，暗藏傷腎因子
別以為「天然」就等於「安全」。洪永祥醫師示警，部分草藥與天然成分可能造成腎損傷，最著名的例子就是含馬兜鈴酸的中藥。對於標榜「古方祕方」的產品要格外謹慎，確認該成分是否有相關毒性報告。
可怕的是，台灣相關案例比比皆是，曾有33歲陳小姐因糖尿病長期吃密醫中藥粉，最後腎臟壞到需要洗腎；81歲劉老太太天天喝自己煮的桑葚葉水，腎功能從中度一路掉到重度腎衰竭，戒掉後才逐漸回穩，因此天然絕不等於安全。
地雷四：製程不良殘留重金屬，魚油也中招
很多人吃魚油想護腎，卻因選錯產品反受害。洪永祥醫師分析，大型魚位於食物鏈後端，容易累積甲基汞等重金屬。此外根據調查，鮪魚、旗魚、油魚和鯊魚的甲基汞濃度確實明顯較高，食藥署建議孕婦及育齡婦女每週攝食量不宜超過35至70克。
既然天然魚類都有限量，濃縮加工的魚油就更需謹慎。醫師建議優先選擇有第三方檢驗的產品，若服用後出現過敏或肝腎功能變差，應立即停用。
地雷五：保健食品與藥物亂併用，5大禁忌組合
腎友通常需服用多種藥物，若隨意搭配恐引發交互作用。以下5大禁忌組合，提醒大家應該多注意：
抗凝血藥＋納豆、綠黃色蔬菜、銀杏：恐削弱藥效，或因銀杏加速血循而引發出血異常。
高血壓藥、痛風藥＋高蛋白飲食：可能增強藥物吸收，引發副作用。
抗憂鬱藥＋酪梨、起司：恐致頭痛、血壓飆升等高血壓危象。
降血糖藥、胰島素＋人參：人參具降糖效果，併用恐增加低血糖風險。
多數藥品＋葡萄柚汁：葡萄柚汁會影響藥物代謝濃度，應避免共食。
看到這些地雷，腎友是不是覺得「那我是不是什麼都不能吃？」其實不必恐慌。洪永祥醫師強調，保健食品不像處方藥那樣嚴謹，若打算長期補充，超過3個月就要驗一次肝腎功能，如有異常要立刻停用。能從天然食材獲得的營養，優先用食物補，不用急著靠加工產品。記住，保健品「越多越補」是錯誤觀念，適合自己的才真正重要。腎臟保護得好，比什麼名貴補品都更值得投資。
