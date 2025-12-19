55歲婦腹痛雙腿水腫「以為婦科病」 骨盆竟藏7CM「惡性淋巴瘤」

記者潘靚緯／台中報導

一名55歲外籍移工出現左下腹疼痛、雙腿水腫持續1週，婦產科醫師檢查警覺病情不單純，安排進一步檢查，竟是全身性惡性淋巴瘤。（圖／長安醫院提供）

一名來台灣工作的55歲外籍女移工，連續一週出現左下腹疼痛及雙腿水腫的症狀，趁陪雇主就醫的空檔，順便掛號到婦產科求診，醫師問診檢查時，警覺應該不是單純的婦科問題，進一步安排檢查，最終確診為全身性惡性淋巴瘤，及時轉介到醫學中心接受血液腫瘤科的進一步治療。

長安醫院婦產科吳佩玲醫師指出，女患者前來就診時，表示持續有左下腹疼痛與明顯的腿部水腫，照超音波發現骨盆腔內有一顆直徑超過7公分的腫塊，觸診時患者的腹部嚴重脹氣且硬實，加上鼠蹊部淋巴結也明顯腫大，懷疑病情不單純，隨即進一步安排腫瘤標記與電腦斷層檢查。

廣告 廣告

檢查結果印證了醫師的預想，患者腹股溝、腹主動脈旁、腸繫膜有多處淋巴結嚴重腫大，這些腫大的淋巴結壓迫到血管，導致她雙腿水腫。此外，肺部、脾臟和子宮頸旁也發現有異常病灶，高度懷疑是惡性淋巴瘤，並將患者轉診至醫學中心血液腫瘤科，接受更完整的治療。

患者在醫學中心進行穿刺活檢，最終確診為「B細胞惡性淋巴瘤」。吳佩玲醫師進一步說明，B細胞惡性淋巴瘤是淋巴癌中最常見的一種，淋巴組織遍布全身，因此腫瘤細胞會隨著淋巴循環擴散，這也解釋了患者為何會在多個器官和淋巴區域發現病灶。

「早期發現、早期治療」雖是老生常談，但卻是癌症治療最核心的關鍵。患者起初症狀僅是腹痛與腿部水腫，容易被當成一般婦科或靜脈問題而延誤診治，吳佩玲醫師提醒，如果出現持續的淋巴結腫大、體重減輕、夜間盜汗、或不明原因的腹痛與水腫等情形應立即就醫，讓專業的醫師進行診斷。

更多三立新聞網報導

參加台中綠美圖開幕 文化部次長致詞「被取消」 他批：沒禮貌到極點

冒充警搶賭資40萬！台中2男持玩具槍裝兇秒露餡 狼狽落網下場曝

賓士男投資失利！搶劫放火燒鹿谷「1人郵局」 被判7年賠償320萬

彰化福興「送肉粽」隊伍全程步行！時間路線曝 神明指示：5KM縮短變1KM

