55歲婦「割下老公生殖器」雙手染血還出門購物 女兒見父親浴血急報警

西班牙一名55歲已婚婦人瑪麗亞（Maria）於週五（1月30日）清晨在自家公寓內，持刀攻擊自己67歲的丈夫路易斯（Luis），瑪利亞雙手沾滿血跡，還跑出門購物。後來是瑪麗亞的女兒發現父親倒臥在血泊中，受到驚嚇才報警，但警方抵達現場時，路易斯已明顯死亡。

據西班牙媒體DEIA報導，路易斯的女兒當天上午發現父親遭受攻擊之後，打電話報警，警方隨即調集了大量巡邏警力趕往現場。上午11點到11點半之間，第一批警員到達公寓時，發現了路易斯冰冷的屍體，連生殖器都被割下來，頸部也有明顯的刀傷。

當地政府安全部門發表聲明，說路易斯「明顯遭受暴力致死」，且指出路易斯的太太瑪麗亞當時也在場，並向警方坦承是自己殺了老公，所以當場被警方逮捕，並以謀殺罪對她提起訴訟。

為了重現謀殺現場，警方封鎖了這棟7層樓的公寓，只允許公寓的居民進出。許多鄰居都不知道發生了什麼事，一名鄰居說自己前一天還碰到瑪麗亞，「我們打了招呼，她看起來一點也不緊張。我不知道短短幾個小時內發生了什麼。」但早上經過路易斯經營的店面，發現店面沒有開門營業，覺得事情有些不對勁。

警方派出鑑識小組到案發現場，花了好幾個小時採集證據，例如凶器等等，以便更準確的找出這對夫婦在公寓內究竟發生了什麼事。

當天下午1點多，路易斯的遺體才被運走，警方表示，這是當地今年第一起謀殺案，法醫將對遺體進行仔細的調查，目前調查相關事項皆不公開。

