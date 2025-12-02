55歲孟庭葦凍齡顏值罕見露面 被敲碗來台開唱不說死

【緯來新聞網】孟庭葦久違公開露面，日前於香港獲頒「2025 華人榜 MACA 藝術成就獎」，表彰在科學、藝術、人文等領域深耕多年、對世界持續產生正向影響的華人創作者。有機會來台舉辦演唱會？她說：「一直記得熱情的粉絲們，期待未來能有重逢的機會。」

孟庭葦相當凍齡。（圖／麥帕思文化傳媒提供）

55歲孟庭葦久未公開露面，再度站上舞台狀態極佳、氣質如昔，依舊展現出其一貫的優雅，「從大會溫紹康主席手上接到這個獎，對我來說意義重大」。



回望自己35年前的起點，她那時只是單純想唱歌，而一路走來能堅持到今天，全因在各個時刻都有無數人的信任與陪伴。對她而言，音樂不是工作，而是與世界溝通的方式，是能讓心與心相連的橋樑。

廣告 廣告

孟庭葦（左）把楊惠姗當作榜樣。（圖／麥帕思文化傳媒提供）

她感謝華人榜的肯定，也感念多年來在生命中默默支持的朋友、夥伴與家人，更特別提到坐在台下的金馬影后楊惠姗，稱這位亦師亦友的前輩，是心中長年追尋的榜樣。



對於此次獲獎，孟庭葦承諾：「未來我仍會一直把音樂放在最重要的位置，繼續創作、繼續歌唱。願用歌聲記錄世界，也願用音符溫暖人心。謝謝一路陪在我身邊的朋友、夥伴、家人，也謝謝每一位在我的歌裡找到安慰或力量的你。今晚的掌聲與榮耀，我會永遠記在心裡。」

更多緯來新聞網報導

任賢齊迎59歲活力充沛！變身「花蓮王」走到哪吃到哪

前健體男團成員當鏟子超人被關注 Rock成功組「肌肉戰隊」返花蓮