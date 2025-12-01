55歲孟庭葦狀態佳 期待在台開唱

55歲的「月亮公主」孟庭葦日前獲頒香港「2025華人榜MACA藝術成就獎」，久未公開露面的她再度站上舞台，狀態極佳引起熱議。

主辦單位肯定孟庭葦35年來在華語音樂中的代表性，作品跨越世代流傳，因此頒予獎項。孟庭葦說：「未來我仍會一直把音樂放在最重要的位置，繼續創作、繼續歌唱。願用歌聲記錄世界，也願用音符溫暖人心。謝謝一路陪在我身邊的朋友、夥伴、家人，也謝謝每一位在我的歌裡找到安慰或力量的你。掌聲與榮耀，我會永遠記在心裡。」當被問及是否會在台舉辦演唱會？她說：「一直記得熱情的粉絲們，期待未來能有重逢的機會。」埋下開唱伏筆。

孟庭葦表示，獲獎對她而言意義重大，「這座獎項不只是屬於個人，也屬於所有熱愛音樂、長期支持文化發展的人。」她感謝一路走來能堅持到今天，全因大家的信任與陪伴，「音樂不是工作，而是與世界溝通的方式，是能讓心與心相連的橋梁。」她特別提到坐在台下的楊惠姍，稱這位亦師亦友的前輩，是她心中長年追尋的榜樣。