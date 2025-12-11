55歲孟庭葦罕見露面！現身屠穎告別追思會 曾合作翻唱《祈禱》

記者鄭尹翔／台北報導

華語樂壇重量級歌手孟庭葦，10日現身音樂人屠穎的追思會，特別回到屠穎生前最珍愛的陽明山，向多年好友道別。當日陽光溫暖、山林寧靜，讓這場充滿思念的聚會更添一層柔和氛圍。孟庭葦在現場深情回憶屠穎，表示他外表看似高大酷帥，其實性格非常溫柔、熱情，笑容更像陽光般暖心。她也提到，屠穎生前十分樂於助人，曾組成「469 車隊」長期投入公益，把物資送往偏遠山區，默默做了許多善舉卻從不張揚。

孟庭葦現身屠穎告別式。（圖／翻攝自孟庭葦臉書）

談起兩人的最後一次重要合作，孟庭葦將思緒拉回 2020 年疫情最嚴峻的時期。當時她因新聞畫面而心生感觸，腦中浮現經典歌曲《祈禱》，便立即致電屠穎，希望重新翻唱，為動盪時刻帶來力量。屠穎立刻響應，兩人共同完成全新的編曲與錄製。之後，她更提議由屠穎以擅長的影像拍攝、剪輯 MV，沒想到這支作品竟成為屠穎人生中最後一首完成編曲的音樂遺作。

廣告 廣告

孟庭葦透露，屠穎生前最愛拍攝陽明山四季景色，經常透過微信分享給她。她離開台北後已 20 年未再回到陽明山，此次為了追思友人再度上山，沿途所見的一草一木，都讓她想起《祈禱》MV 的畫面，心中百感交集。直到聽到屠穎太太提及《祈禱》是他的最後編曲，她更是震驚哽咽，久久無法開口。

儀式後，孟庭葦也在臉書寫下真摯告別。她形容，當天的陽光就像屠穎的笑容般溫暖；回程時，她以祝福與六字大明咒為好友送行，相信屠穎最愛的陽明山會繼續守護他的靈魂，也盼他在另一個世界依然自在創作、騎上心愛的小綠哈雷，向著光前行。

更多三立新聞網報導

賴佩霞女婿突病逝！立刻飛美國奔喪 臨終前小女兒陪伴身旁

獨家／小薰矯正牙齒療程遭爆料！律師懷疑個資被外洩 最高可罰75萬

王力宏拋震撼喜訊！證實認養小孩 私下不為人知暖舉曝光

小S發文曬大S合照！徐媽媽淚崩高舉金鐘獎盃 哽咽訴說「補上我的心」

