55歲憨兒戒奶茶學存錢 老媽媽擔心轉為安心

在母親持續的鼓勵與練習下，安安逐漸養成固定存錢的習慣。（喜憨兒基金會提供／林雅惠高雄傳真）

喜憨兒基金會復興小型作業所55歲智能障礙學員安安，在母親的陪伴與鼓勵下，從戒掉最愛的奶茶、開始存錢與分擔家務，逐步學習自我管理生活，讓近80歲的媽媽對未來的擔憂，慢慢轉化為安心。

安安多年來與年近80歲的媽媽相依為命，隨著母子倆年紀漸長、身體逐漸老化，媽媽對於未來無法繼續照顧安安的憂慮也日益加深，她深知，即使安安在發展上有所限制，仍希望他能在能力範圍內培養自理能力，為未來生活多一分保障。

今年初，媽媽語重心長地對安安說，希望開始為他的健康與未來做準備，戒掉最愛的奶茶，將零用錢存起來，雖然安安起初並未完全理解，但看見媽媽嚴肅又擔憂的神情，仍願意嘗試改變。

在媽媽的引導下，安安開始分擔家務，學習到超商繳納帳單，並把原本花在飲料上的錢一點一滴存進儲蓄罐，每當存錢時，媽媽都耐心鼓勵他，告訴他這些存款，將成為未來屬於自己的零用錢，也是媽媽無法再給予時的重要依靠。

在持續的鼓勵與練習下，安安逐漸養成每周固定存錢的習慣，當硬幣投入小小的撲滿，不只是累積金錢，也累積了自我管理與生活自立的能力，看著安安的改變，媽媽心中的不安也慢慢被安心取代。

媽媽表示，對未來仍難免擔心，但看見安安願意為自己的生活負責，開始學會規畫與管理，讓她感到欣慰，從存錢開始的生活練習，不僅為安安鋪出邁向獨立的一步，也讓母親多年來的牽掛，逐漸化為安心與希望。

