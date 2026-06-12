55歲溫翠蘋長這樣！罕穿比基尼「解放真實身材」 一票網看呆了

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娛樂中心／綜合報導

台灣女星溫翠蘋當年參加「環球中國小姐」選美比賽榮獲亞軍，後來也踏入演藝圈發展，參與多部電影、電視劇演出，深受觀眾喜愛，然而，55歲的溫翠蘋外貌凍齡，近來還曬出火辣比基尼照，讓一票網友看得鼻血直流。

溫翠蘋日前在臉書曬出一系列的比基尼照，原來是她獻出史上頭一遭的「電視比基尼處女秀」給節目，從畫面中可以看到，溫翠蘋身穿一套三點式比基尼，站在海灘的布景前擺拍，大方秀出纖細長腿以及水蛇腰。

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溫翠蘋即使已經年過半百，身材依舊維持得很好，貼文曝光之後，吸引一票網友朝聖，紛紛留言狂讚「完全把一堆年輕妹妹比下去」、「完全沒有歲月痕跡」、「一直以來的女神」。

溫翠蘋身材保養得很好。（圖／翻攝自臉書）

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