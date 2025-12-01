55歲玉女歌手罕露面！孟庭葦「逆齡狀態」美成這樣 鬆口演唱會計畫

記者徐珮華／台北報導

55歲「月亮公主」孟庭葦久未公開露面，日前於香港獲頒「2025 華人榜 MACA 藝術成就獎」，站上舞台狀態極佳、氣質如昔，展現一貫淡然卻獨具辨識度的優雅。最令孟庭葦驚喜的是，上一屆MACA藝術成就獎得主、演藝圈重量級前輩楊惠姗也參與此盛宴；她特別提到對方，稱這位亦師亦友的前輩，是她心中長年追尋的榜樣。

孟庭葦獲頒「2025 華人榜 MACA 藝術成就獎」。（圖／麥帕思文化傳媒提供）

MACA藝術成就獎是華人文化圈極具影響力的國際性榮譽，旨在表彰在科學、藝術、人文等領域深耕多年、對世界持續產生正向影響的華人創作者。主辦單位肯定孟庭葦35年來在華語音樂中的代表性價值，出道至今作品跨越世代，也持續在全球華人社群中流傳，形成一種難以取代的文化記憶。

孟庭葦（左）得獎致詞時，特別提及楊惠姗（右）。（圖／麥帕思文化傳媒提供）

孟庭葦以「音樂如河，流向人心」為題發表演講。她表示這座獎項不只是屬於她個人，也屬於所有熱愛音樂、長期支持文化發展的人。她回望自己35年前的起點，那時只是單純想唱歌，而一路走來能堅持到今天，全因在各個時刻都有無數人的信任與陪伴。對她而言，音樂不是工作，而是與世界溝通的方式，是能讓心與心相連的橋樑。

對於此次獲獎，孟庭葦也承諾：「未來我仍會一直把音樂放在最重要的位置，繼續創作、繼續歌唱。願用歌聲記錄世界，也願用音符溫暖人心。謝謝一路陪在我身邊的朋友、夥伴、家人，也謝謝每一位在我的歌裡找到安慰或力量的你。今晚的掌聲與榮耀，我會永遠記在心裡。」

孟庭葦久違露面領獎，逆齡狀態掀起熱議。（圖／麥帕思文化傳媒提供）

孟庭葦被譽為「流行回憶殺」，〈風中有朵雨做的雲〉、〈你看你看月亮的臉〉、〈誰的眼淚在飛〉、〈冬季到台北來看雨〉等歌曲承載整個世代的青春記憶，那些在電台、電視、街角店家反覆響起的歌聲，如今仍在人心深處流轉。當被問及是否會在台舉辦演唱會，她真誠提到：「一直記得熱情的粉絲們，期待未來能有重逢的機會。」

