55歲男不菸不酒還少鹽！1習慣害腎臟如80歲 十大長壽秘訣曝

不少人以為長壽靠的是「好基因」，但最新醫學研究顛覆這項迷思。腎臟科醫師洪永祥在臉書發文表示，根據近年發表於《Nature Medicine》的大型研究指出，基因對壽命的影響僅約25%，其餘75%與飲食、睡眠、壓力與生活習慣密切相關。醫師直言，日常選擇正悄悄「開關」人體的長壽與發炎基因，並曝光十大長壽秘訣。

洪永祥醫師表示，國內一名55歲陳姓男子多年來不菸不酒、規律運動，每天慢跑5公里，飲食也刻意少鹽，自認相當養生，卻在2025年健檢時發現腎絲球過濾率（eGFR）僅58，腎臟功能如同80歲長者。醫師進一步檢視生活習慣後發現，問題竟出在他長年「愛沾醬」的飲食偏好。

洪永祥指出，陳男雖避開明顯的鹽巴，卻長期攝取高鈉、高磷的加工醬料與隱性果糖，這些物質會加重腎臟負擔、加速血管老化。經戒除所有醬料與加工食品半年後，陳男的疲勞、口渴狀況明顯改善，腎功能也回升約10分。

醫師從「表觀遺傳學」角度重新解讀老化機制，證實生活型態可影響基因表現。洪永祥彙整近年研究，提出「十大長壽關鍵」，包括遠離超加工食品與重口味、採行AHEI健康飲食（多全穀、豆類、堅果，少紅肉與含糖飲料）、每週至少兩次阻力訓練、維持14至16小時輕斷食以啟動細胞自噬。

此外，充足深度睡眠有助大腦清除代謝廢物，良好社交關係更被證實比戒菸還能降低死亡風險；腸道菌相、環境空氣品質、熱水浴或桑拿帶來的「熱應激效應」，也都與延緩老化密切相關。

而部分研究亦關注低劑量雷帕黴素的潛在抗老效果，但醫師提醒，相關藥物仍須在醫療監督下使用。

洪永祥強調，長壽並非遙不可及的目標，而是由每天微小選擇累積而成。「少一點醬料、多一點睡眠，多做幾次深蹲、常與朋友互動，身體會在未來十年誠實回報。」洪永祥也呼籲，與其追求速效保健品，不如回歸科學證據，從生活習慣真正為健康加分。

