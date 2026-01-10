55歲男不菸不酒還少鹽 「1習慣」害腎臟如80歲：戒掉半年後就改善

記者施春美／台北報導

一名55歲的男子很重視養生，每天跑5公里，不菸不酒，但他吃飯超愛沾醬，使血管如同泡在鏽水般，也重創了腎臟功能。(示意圖／資料照)

現代人追求健康與長壽，但要小心飲食細節！醫師洪永祥表示，一名55歲的男子是個養生狂，每天跑5公里，不菸不酒，還特別講究少鹽。但男子有天就醫表示，因體檢發現，腎絲球過濾率竟只有58分。經詢問後，洪永祥得知，男子超愛沾醬，使血管如同泡在鏽水般，也「醃漬」損壞了腎臟功能。

腎臟科醫師洪永祥在其臉書表示，上述男子相當重視養生，每天跑5公里，不菸不酒，還特別講究「少鹽」，但他有一個自年輕起改不掉的習慣「超愛沾醬」。無論是火鍋、白斬雞還是燙青菜，他總要配上一碟精心調製的沙茶醬混醬油膏。

男子原本自認身體硬朗，直到去年（2025）的一次體檢，他的腎絲球過濾率竟然只有58分，等同於80歲人的腎臟。洪永祥表示，其實不只腎臟，男子的全身血管也是老化、超齡。

「隱形醬料」重創腎功能：高鈉、果糖、化學添加物

男子崩潰地說，他運動、不菸不酒，為何仍會這樣？他近來唯一症狀就是人較疲勞，且經常口渴。洪永祥分析男子的飲食習慣後表示，就是那些「隱形醬料」惹的禍。男子避開了看得見的鹽巴，卻栽在了看不見的高鈉、化學添加物與果糖中，使得血管像泡在鏽水般中，將腎絲球全都「醃漬」損壞了。」

洪永祥請男子戒除沾醬習慣後，半年後，男子的疲勞、口渴都獲得改善，腎功能也恢復了10分。

濃縮醬料、調味粉攝取量每增加10% 死亡風險就增12%

洪永祥表示，民眾應戒掉超加工食品與重口味食物，以防慢性腎病。超加工食品（特別是濃縮醬料、調味粉）的攝取量每增加10%，死亡風險就上升12%。

他表示，這些醬料隱含的致命威脅在於「高磷」與「隱性果糖」。研究指出，加工醬料中的磷酸鹽吸收率幾乎是100%（天然食物僅 40～60%），直接導致血管鈣化與腎臟負荷過重。

