55歲男不菸不酒、少吃鹽「腎臟卻老如80歲」！醫揪出1飲食習慣超嚴重：腎都被醃壞

不少人自認生活規律、飲食清淡，就等於健康無虞，但腎臟科醫師洪永祥提醒：「魔鬼往往藏在細節裡！」他分享一名55歲男子的門診案例，對方長期運動、不菸不酒，卻因一個多年沒改掉的飲食習慣，讓腎臟年齡提早老化到80歲。

洪永祥在臉書指出，這名男子是親友眼中的「養生狂人」，每天慢跑5公里，飲食刻意少鹽，也沒有菸酒習慣，自認身體狀況很好。直到2025年一次健檢，才赫然發現腎絲球過濾率只剩58分，等同高齡長者的腎功能，連全身血管狀況也呈現老化、超齡的狀態。

男子得知結果後相當崩潰，直問醫師：「我運動、不菸不酒，為什麼會這樣？」他也坦言，近一段時間確實比較容易覺得疲勞，還常常口渴。洪永祥進一步追問飲食細節後，才發現問題出在男子從年輕時就養成的習慣──「什麼都要沾醬」。

洪永祥說，無論是火鍋、白斬雞還是燙青菜，男子餐餐都要配上一碟沙茶醬混醬油膏，覺得這樣才「有吃進去」。他直言，男子雖然避開了看得見的鹽巴，卻忽略了醬料中「看不見的陷阱」，包括高鈉、化學添加物與隱性果糖，「這些東西在血管裡就像鏽水一樣，把腎絲球整個醃漬壞掉。」

洪永祥也形容，這類「隱形醬料」不只傷腎，對血管的影響同樣明顯，長期下來會加速血管老化。所幸男子在聽從建議後，全面戒掉沾醬與加工食品，半年後不但疲勞與口渴的情況改善，腎功能也回升了約10分。

醫師強調，這並非單一個案。研究顯示，超加工食品，尤其是濃縮醬料與調味粉，攝取量每增加10%，死亡風險就會上升12%。這類醬料的致命關鍵，在於高磷與隱性果糖。相關研究指出，加工醬料中的磷酸鹽吸收率幾乎接近100%，遠高於天然食物的40%至60%，容易造成血管鈣化，讓腎臟承受更大負擔。

洪永祥提醒，許多人追求少鹽、清淡，卻忽略日常沾醬的累積傷害，「下次伸手拿醬料前，真的要想一想，你的腎絲球可能正在默默承受壓力。」想顧健康，除了運動與戒菸酒，飲食中的細節同樣不能輕忽。

