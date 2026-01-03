55歲男神古天樂驚傳病倒！被操到送醫「現身回歸這裡」最新狀態曝光

記者林汝珊／台北報導

55歲香港男神古天樂主演的電影《尋秦記》近來在中國大陸與香港票房表現亮眼，演員群也馬不停蹄奔波各地宣傳。不料，2日卻傳出古天樂身體不適、緊急送醫的消息，對此他今日隨即在深圳站行程中歸隊現身，讓粉絲放心了不少。

古天樂病倒後回歸。（圖／Rolling Stars Workshop提供）

古天樂昨日因身體不適缺席部分佛山站路演活動，今日隨即在深圳站行程中歸隊現身，精神恢復不少，也不忘發揮幽默本色，他向觀眾笑言：「尋日古代有啲事要處理，所以返咗去一轉，而家搞掂晒就返嚟喇。」更即場打趣補充：「今日就輪到林峯有事處理要返古代！」惹來全場笑聲。

由古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演的《尋秦記》截至1月3日中午12時，港澳累計票房已達港幣 3,101萬多元，成績亮眼。電影上映後討論度持續升溫，成功吸引不同世代觀眾入場支持，掀起一股集體回憶熱潮，穩佔近期香港電影市場焦點。

