55歲男突發癲癇險喪命 醫曝「隱形殺手」致命警訊

一名55歲男子日前上班途中突頭暈冒冷汗，原以為只是過度疲勞，在同事攙扶送醫後不久，竟突然全身抽搐、失去意識，所幸急救後搶回一命。衛福部桃園醫院加護病房專責主治醫師陳美音說，該男疑因惡性高血壓引發癲癇發作，提醒高血壓患者若合併劇烈頭痛、胸痛、呼吸困難、視力模糊、意識改變等症狀，務必立即就醫。

部桃表示，當天男子送醫後，測得收縮壓高達250mmHg，隨即啟動「高血壓危象處理流程」，爭取黃金搶救時間，醫療團隊也安排腦部電腦斷層檢查，影像顯示未見出血灶，初判為惡性高血壓引發的癲癇發作。

陳美音指出，惡性高血壓是血壓在短時間內劇烈升高，並伴隨重要器官出現急性損傷的緊急狀態，常見影響包括視網膜病變、腎衰竭、腦部損傷或心血管事件，若延誤就醫可能引發腦中風、心肌梗塞，甚至危及生命。

陳美音表示，惡性高血壓多發生於長期血壓控制不佳、未規律服藥或突然停藥的患者，也可能因高度壓力、過度疲勞、酗酒或腎臟相關疾病誘發，呼籲民眾應養成規律測量血壓、穩定服藥、保持良好睡眠、減少高鹽飲食並定期回診。

內科加護病房護理師洪子汶也提醒，高血壓常被視為「隱形的殺手」，許多高血壓患者平時無明顯不適，容易忽略控制，直至危象發生才驚覺嚴重性，家中若有慢性病患者應備妥血壓計，固定每天測量與記錄，一旦出現異常頭痛、胸悶、噁心、視力模糊等警訊，切勿忍耐，更不可自行增減藥物，應盡快就醫。

