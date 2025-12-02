55歲腎臟年齡老成90歲！醫揭「保健品5大地雷」魚油也上榜？





55歲女性腎臟年齡竟老成90歲，這一切竟是「保健食品」惹的禍！腎臟科權威醫師以「保健品5大地雷」為題，警示民眾，千萬不要護腎不成，反而傷腎危害健康！

長期吃保健食品危害腎臟?

腎臟科醫師洪永祥常透過粉專提醒正確的食安知識，他透過FB「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」，分享驚人門診案例，一名55歲女性求診後，體檢報告內容顯示「腎絲球過濾率降到只有45分」，這就像一顆90歲的老腎臟，該名患者甚至已有「慢性腎衰竭第三期」，但檢查後她既沒糖尿病、也沒有高血壓、痛風、腎絲球炎、多囊腎等常見慢性腎衰竭原因，讓他不解到底是什麼導致病人腎臟衰退特別快。

後來洪醫師得知患者不僅「5年來服用多種保健食品」、許多甚至是「大劑量、高度加工、高蛋白高磷鉀的保健品」，他除了開藥診治，也請對方「多喝水」、「多運動」、「暫停攝取保健品」，1個月後回診，腎絲球過濾率就回復到60分。

保健食品5大傷腎地雷

洪醫師對此有感而發，提醒「保健食品5大傷腎地雷」，希望大家注意謹慎選用：

1. 將保健品當成藥物（放棄醫師處方）:

因為擔心西藥傷腎，副作用，而自行停用停用醫師處方藥，有可能使病情惡化，洪永祥醫師建議保健品可與處方藥並用，若想額外補充，應先諮詢醫師評估風險與益處。



2. 保健品成分恐隱藏高磷、鉀、蛋白（適用一般人不適用腎友）:

許多加工保健食品的成分表常用模糊名稱，消費者不易發現添加高磷酸鹽或高鉀配方。尤其腎友的飲食限制與一般人不同，需限制磷、鉀、蛋白質的攝取，更需特別注意成分表，有疑慮可請教腎臟科醫師或營養師判讀。



3. 天然草藥恐含傷腎因子:

「天然等於安全」是常見的迷思！多種草藥與天然成分都有可能造成腎損傷，來源不明或未經嚴格安全性試驗的草本複方要格外提高警覺，若宣稱「古方祕方」或「特效護腎」，更要懷疑其安全性，建議直接諮詢腎臟科醫師或合格中醫師。

4. 重金屬恐污染傷腎臟：

製造標準不佳的保健食品，可能含有重金屬、塑化劑、農藥殘留等有害物質，或添加過多食品添加劑，對腎臟造成直接或累積的毒性。建議優先選擇有第三方檢驗的產品，若服用後出現不適或肝腎功能異常，應立即停止使用。



洪醫師以魚油為例進一步說明，許多大型魚處在食物鏈後端，重金屬尤其是甲基汞含量過高，長年服用當然傷腎，保健食品其實就是一種加工後的加工食品，保健品的原料、製造過程與第三方檢驗非常重要。

5. 保健食品恐影響藥物代謝：

許多保健食品會改變藥物代謝或影響血中濃度與效果，導致藥效減弱或副作用增加。購買新的保健品前，應列出目前使用的所有藥物，並諮詢腎臟科醫師或藥師，切勿只聽信網友經驗或廣告宣稱。

「保建品吃多不一定就是好」

洪永祥醫師強調，任何保健品吃超過3個月，務必檢查肝腎功能，以優先選擇天然食物獲得營養更好，應依據身體需求與疾病狀況選擇保健食品，提醒大家「吃多不一定就是好」。



洪醫師最後也針對正在服用藥物的人列出實務建議：可將目前所有處方藥與非處方藥（包括維他命、草本、保健粉包），並在拿 （吃）新保健品前，跟腎臟科醫師或藥師說清楚：「我在吃 A、B、C 藥，這個保健品會跟它們互動（有影響）嗎」，切勿只問網友或聽信廣告，希望大家都能正確使用保健食品，保護腎臟和身體健康。

