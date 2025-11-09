55歲退休找開心，反變憂鬱？專家警告：孤寂恐讓腦退化、加速失智

台灣人在55歲後的勞動參與率明顯下滑，平均較65歲提前10年離開職場，但研究顯示，提早退休反而造成心理健康急遽惡化，導致免疫功能下降與慢性發炎，失智和死亡風險雙雙竄升。

76歲阿美每天都在同一時間出門倒垃圾，那是她唯一能和鄰居打招呼的時刻。由於孩子離家，退休後她的活動愈來愈少，夜裡失眠、白天懶得出門，大部分時間都盯著電視發呆。這樣的寂靜正在全台蔓延。

根據國家衛生研究院觀察，隨著台灣進入超高齡社會，長者心理健康問題日漸凸顯。孤寂、角色流失、健康焦慮與身體退化，讓「愈老愈孤單」成為這個世代的共同課題，尤其許多人「提早退休」，讓孤寂危機提早敲響警鐘。

研究揭：愈早退老得愈快，男性、低收族影響最大

退休原應是生活新階段，卻常成為孤寂的開端。台灣55歲後勞動參與率明顯下滑，社交與日常結構被打斷，使心理健康急遽惡化。研究指出，提早退休與死亡率、憂鬱、失智風險上升有關，尤其當被迫退休或準備不足時，影響更劇。

國衛院副研究員、台大醫院雲林分院精神醫學部醫師吳其炘及其團隊研究發現，提早退休恐讓身體「未老先衰」。他們分析近178萬名45～64歲早退者資料顯示，愈早退休，衰弱速度愈快；55歲前離職者身體功能下滑最明顯。男性與低收入族群的影響尤為突出，主要因活動量與社交減少、生活壓力增加。

國立台北護理健康大學兼任教授戎瑾如提醒，精神健康與身體老化密切相關，慢性病與長期壓力會引發慢性發炎，進一步影響腦部功能與情緒穩定，「慢性發炎正是身心惡化的連接點。」

孤寂風險＝吸菸、肥胖！一點一滴掏空從外到內的健康

「孤寂與社會孤立對健康的風險，相當於吸菸或肥胖的等級，」吳其炘指出，孤寂不只是心理層面的孤單感，還會引發發炎反應、免疫力下降與睡眠障礙的「慢性疾病」。

孤寂會在「行為、心理、生物」3層面形成惡性循環：

1. 行為層面：運動減少、醫療追蹤意願下降。

2. 心理層面：睡眠品質降低、焦慮憂鬱增加、社交退縮。

3. 生物層面：長期壓力導致免疫與心血管失衡、慢性發炎。

台灣高齡族群中，身心疾病共存者比率高達6成。吳其炘提醒，慢性病與情緒低落常互為因果：病痛讓人更孤僻，孤僻又讓疾病惡化，陷入「病得愈多、愈不想求助」的惡性循環。研究顯示，憂鬱症患者自殺風險是一般人的5倍，若再合併慢性病，風險更高。

孤寂與憂鬱的關聯被嚴重低估。台灣憂鬱症患者就醫率僅約27%，遠低於高收入國家（47%或更高），許多長者以「失眠」「疲倦」等身體症狀呈現，而隱藏情緒問題。

在高齡自殺風險中，吳其炘指出，精神疾病佔38.4%、身體疾病佔36.6%，影響幾乎相當。其中以睡眠障礙最顯著，若能改善睡眠，可望降低18%自殺風險。

即使排除所有疾病，仍有近4成風險源於退休、喪偶、孤寂等社會心理壓力。

孤寂不只讓人鬱卒，恐讓認知加速退化、失智找上身

孤寂不只侵蝕情緒，也會慢慢改變大腦。根據國際期刊《刺胳針（The Lancet）》2024年報告，失智的可修正危險因子中，「缺乏社交」佔比達5%，與教育不足、高血脂、缺乏運動並列。

研究顯示，死亡風險獨居者上升32%、孤寂者增加26%、社會孤立者增加29%。 這並非心理脆弱，而是生理變化的結果。孤寂會影響大腦前額葉與杏仁核活動，長期導致免疫功能下降與慢性發炎，進一步加速認知退化。

吳其炘提醒，孤寂與失智的關係不是命中注定，是可修正的，只要社會互動被重新啟動，大腦就有機會恢復可塑性。尤其是想提早離開職場者，應事先規劃日常節奏與社交參與，才能避免「退得早、老得快」。

孤寂有解！心理支持＋行動參與不可少

孤寂有解嗎？關鍵在於重建社會互動的信心。吳其炘建議，透過認知行為治療（CBT）辨識「沒人想跟我說話」這類自動化思考，並在社區中進行低強度的行為活化，逐步累積正向互動經驗，而助聽器、行動輔具等「功能性改善」不能忽視。聽不清、走不遠，都是社交退縮的主因。

如今，有不少人利用科技來改善孤寂問題，像是視訊通話、線上社群與AI聊天夥伴能在疫情後扮演一定角色，但吳其炘提醒，目前實證資料仍有限，這些科技若未與實體社群活動結合，可能讓人更依賴虛擬互動，減少真實連結，因此科技陪伴的重點在於輔助，仍要有線下實際互動更關鍵。

孤寂的根源不只是心理問題，也要考量行動與參與的阻礙。戎瑾如建議，長照據點、日照中心與家庭照顧者支持方案，應把心理健康與社會參與列入核心，像是共餐、運動、手作課等活動，不只是體能訓練，更能維繫人際。此外，交通接送是社會處方的起點，行動不便就會使社交節拍斷裂，政策設計應將交通視為健康基礎設施。

衛福部心理健康司司長陳柏熹則表示，政府已將心理健康提升為公共衛生核心議題。未來將結合心理健康中心、長照與巷弄站，建立「心理健康關懷連結員」制度，主動關懷孤寂長者。

孤寂是一場慢性的健康風暴，但它可以被預防、被逆轉。當心理健康與社會支持成為長照的標配，讓每個長者都能被看見，也更有機會健康地老去，不再孤單。

