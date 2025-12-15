55歲金曲歌王與家人和解！父女「破冰」彌補遺憾
兩屆金曲獎得主蘇明淵暌違2年推出新專輯《主題歌》，這張作品源自他今年二月經歷父親辭世的人生巨變。突如其來的離別，為他的生命留下難以抹平的裂痕，也促使他重新拾起創作，將思念、遺憾與悼念轉化為旋律，讓音樂成為重新站起來的力量。
專輯中的〈過去到這馬〉一曲，是蘇明淵二度與女兒蘇柔伊合唱的作品。歌曲以真實而直白的對話形式，呈現兩代之間的衝突、距離與最終靠近。多年來忙於事務所工作的他，錯過女兒成長的重要時刻，父女倆在錄音室裡正面拆解那些未曾說出口的情緒，將遺憾與理解化為一首屬於家人的和解之歌。
從錄音室到法庭，蘇明淵長年累積的生命經驗與情感刻痕，化為這張溫柔卻帶著反骨精神的作品。專輯同名曲〈主題歌〉以一段熟悉的旋律作為引線，串連愛情記憶與流逝時光。就像在串流平台上被隨機播放的那首歌，瞬間將人拉回過往，即使人生早已分岔，曾經的溫度與情感依然值得被珍藏。
事實上，在第二度榮獲金曲獎後，蘇明淵選擇回到「學習者」的位置，深入鑽研錄音軟體、硬體設備與聲音設計，並重新思考如何將自己置於新的音樂語境中。儘管已55歲，蘇明淵仍期許自己保有35歲的音樂審美與25歲的靈魂熱情，將年齡視為經驗而非限制。
