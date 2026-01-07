55歲陳孝萱鬆口感情現況「把自己過很好」 昔街頭甜吻咖啡店老闆：沒有了

陳孝萱、方志友演出台劇《舊金山美容院》，7日前往髮廊體驗一日設計師，再度重溫劇中母女情誼。55歲的陳孝萱在戲中替兒子連晨翔追到劉品言，被問到自己的感情狀態，她也大方回應，認了目前單身中，「我其實可以把自己過得很好。」

《舊金山美容院》熱播中，演員陳孝萱、方志友7日前往髮廊體驗一日設計師，再度重溫劇中母女情誼。（圖／中視 提供）

陳孝萱過往對於感情一向低調，她曾在2019年被拍到和一名咖啡廳老闆在街上互動親密，時隔多年再被問到這段關係，她秒答：「沒有！不用了！」一旁的經紀人則代為透露「單身，開心過自己生活。」她也透露，兒子「鐵弟」剛出國讀書時，有催她談戀愛，「他有種在託孤的感覺」。不過後來也知道她能把自己過得很好，他只希望媽媽好好的就好。

陳孝萱在戲中和連晨翔母子情深，戲外和兒子感情也相當好，她透露，去年兒子在耶誕節回國，跨年時母子倆也一起度過，已經20歲的兒子很貼心，會買禮物送她。陳孝萱自認是個開明的媽媽，兒子成長過程大小事都會與她分享，如果兒子交女友，她也樂於給意見當愛情軍師。

55歲陳孝萱（左）鬆口感情現況。（圖／中視 提供）

而12月底剛過完生日的方志友，被問到老公楊銘威有什麼浪漫舉動，她透露，收到機票和飯店當生日禮物，不過是全家人要一起到北京玩。而女兒準備的卡片則讓她很感動，「她寫著，謝謝媽媽把我變到這世界上來冒險，希望妳能做個快樂的媽媽」。

方志友和陳孝萱聊到當初拍戲過程，不僅演員彼此之間感情很好，兩人都曾想搓合劉品言和連晨翔，還安排過一起吃飯、唱歌，當兩人的潤滑劑，當看到兩人宣布結婚的消息時，反應都是又驚又喜，也笑稱自己也算有小小功勞。

